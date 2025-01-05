İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uçakta türban takıp seyahat eden ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü fenomen Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı.

MURAT ÖVÜÇ GÖZALTINA ALINDI

Ekol TV'nin haberine göre başlatılan soruşturma kapsamında, Murat Övüç dini değerleri aşağılama iddiasıyla gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Fenomen Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde seyahat ettiği uçakta başörtüsü taktığı anları "İstanbul geliyore" notuyla paylaşmış, "Ne mi yapsam yakışır kız? Bak, buyur" ifadelerini kullanmıştı.