Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye’deki ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde Adıyaman’da İsias Otel enkazında hayatını kaybeden ‘Melekler Takımı’nı unutmadı.

Sosyal medya hesabından ‘Melekler Takımı’nın fotoğrafını paylaşan Ortaylı, şu açıklamayı yaptı:

“Beni derinden etkileyen bir fotoğraf daha. Kelimeler yetersiz. Kıbrıs’ın emanetlerine sahip çıkamadık. Bu çocukları da buna sebep olanları da unutmayalım.”

Ortaylı, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi Nurcan Gündüz'ün yazısından şu ifadeleri paylaştı:

“Bu çocuklar deniz kenarında sevimli bir Akdeniz kasabası olmanın tüm özelliklerini taşıyan dünyanın en güzel yeri Mağusa’da on küsür yıl önce doğan, zamanında Türkiye’nin çok iyi eğitim veren Anadolu liseleri kalitesinde eğitim veren tek devlet koleji olan Türk Maarif Koleji’nin hayli zorlu sınavlarına girmiş, başarıyla geçmiş, Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencisi çocuklar. Başlarına bunlar gelmese kentin geleceğinin en parlak yıldızları olacak, aralarından doktor, mühendis, avukat, gazeteci, öğretmen, sanatçı, sporcu olacaklar çocuklar. Neredeyse herkesin birbirini tanıdığı küçük ve huzurlu bir Akdeniz kasabasında tam 25 şampiyon, altın evladımız ve öğretmenleri, antrenörleri, onlara voleybolu sevdiren abileri ve anneleriyle beraber bir dizi aymazlığın, hukuksuzluğun, caniliğin sonucunda yıkılan, yüzleri kızarmadan Adıyaman’daki eviniz diye pazarladıkları Grand İsias Otel’in birkaç saniyede tuzla buz olması sonucu enkaz altında öldüler.”