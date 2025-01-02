GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

Başbakan Ünal Üstel’in Türkiye ziyaretindeyken kendisine ulaştırılan “görevden alma” yazısının ardından Ünsal’ın 1 Şubat itiariyle Din İşleri Başkanlığı makamını bırakacağı kesinleşti.

KKTC’deki din görevlileri arasında da rahatsızlıklar yarattığı, bölgesel ve kişisel bir akım kutuplaşmalar yarattığı bu nedenle de çeşitli şikayetlerin Üstel’e iletildiği biliniyor.

Görevden alındığının kendisine bildirilmesi üzerine Ünsal, istifasını iletti.

Hatırlanacağı üzere Ünsal’ın adı skandal niteliğinde Gazi Mağusada verdiği “karı koca yatak ilişkisi” fetvası ile gündeme gelmişti. KKTC’de ciddi tepkilere yol açan fetva sonrası görevden alınması istenmişti.

Gündem Kıbrıs’a konuşan Başbakan Ünal Üstel Ünsal’ın görevden alındığını doğruladı.