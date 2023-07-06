Süt dökme eyleminin ardından açıklama yapan Birlik Başkanı Mustafa Naimoğluları, “bizi bu duruma getirenler utanmazdırlar” dedi. Bunlar “düşmanımızdır” ifadelerini kullanan Naimoğluları, “Şubat’tan bu yana 5 ay geçti. Şubat’ta 18 TL’ydi dolar, şimdi yüzde 50 dolara zam geldi. Çiğ sütün üzerinden yüzde 18 zam geldi diyorlar ama bu kağıt üzerindedir. Yüzde 13 yansımıştır zam. İmalatçıyla anlaşma yaptı yukarıdaki işbirlikçiler ve hayvancının sütünü borsada peşkeş çekiyorlar. Hayvancının 3,5 milyon TL’sini kim paylaştı” diye sordu

Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mahmut Erden’i eleştiren Naimoğluları, “Ayıptır. Sosyal medyadan hayvancıya saldırmakla olmaz” diyerek sorununu hükümet ile çözmeye davet etti.

Başkan Naimoğluları, “Rekabet Kurulu’na, Sayıştay’a, savcılığa suç duyurunda bulunuyorum Hayvancının 3,5 milyon TL’sini kim yedi? “Bizi kandırdılar” diyip sıyrılamazsınız bundan” diyerek hesap sorulmasını istedi

Tarım bakanı halkı değil üreticiyi düşünecek

Başkan Naimoğluları, “Yem fiyatı düşecek diyerek bizi defalarca kaldırdılar. Yeme yüzde 35 zam geldi.Süte ise sadece yüzde 13. Halkımız “bu sütü içemeyecek” diyorlar. Halkı düşüncek olan Tarım Bakanı değildir, Tarım bakanının görevi çiftçiyi, hayvancıları düşünmektir. Halkı düşünecek olan Maliye Bakanıdır, Ekonomi Bakanıdır. Biz haçana bir bedel ödeyeceğiz” diye konuştu

Tarım Bakanı’na seslenen Naimoğluları, “Yem desteği vereceksiniz, doğrudan gelir desteğini artıracaksınız” diyerek yapılması gerekeni anlattı.

“Biz bu eylemi sadece yönetim düzeyinde yaptık ama bu büyüyecek” diyen Naimoğluları, “Böyle devam ederse taş taş üstünde kalmayacak” dedi.

“Hayvancının ekmeğini çaldınız, hırsızsınız”

Naimoğluları şöyle konuştu:

“Doğru politika üretilmeze bu eylem büyüyecek, bu eylemin en büyük sebebi hırsızlık ve peşkeştir. Siz hayvancının ekmeğini başkalarına peşkeş çekemezsiniz. Üreticinin ekmeğine göz diktiğiniz için hırsızsınız”

Bunun bir uyarı olduğunu söyleyen Naimoğluları, “Bugün tepki eylemi yaptık. Şimdi noktalıyoruz ama bundan sonraki eylem genel bir eylem olacaktır. Artık Tarım Bakanlığı ile görüşme bitmiştir. Çıkıp politikalarını açıklasınlar. Biz eylem ile ilgili tutumumuzu birkaç gün içinde bunu açıklayacağız” ifadelerine yer verdi