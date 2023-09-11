Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu, ‘Sabah Postası’ adlı programa konuk oldu.

Gündemdeki konuları değerlendiren Solyalı öncelikle ülke genelinde sürekli yaşanan ve ardı arkası kesilmeyen ‘elektrik kesintilerine’ dikkatleri çekti.

“Elektrik kesintilerini artık normalleştirdik; ama aslında bu 30 sene önce olan bir konuydu” diyen Solyalı, yatırımsızlığın, yapılması gereken işlerin zamanında yapılmamasının, başka işler peşinde koşulması gibi gerekli sorumlulukların yerine getirilmemesinden kaynaklı elektrik sorunu yaşandığını kaydetti. Solyalı, “Elektrik hem pahalı hem de yok…” dedi.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı ile ilgili de konuşan CTP Milletvekili Solyalı, okulların pazartesi açılacağını ifade ederek, eğitimine en fazla kaos içeren konulardan bir tanesi olduğunu söyledi.

“EĞİTİM DARMADAĞIN, ANAOKULU VE İLOKULLARDA 700 ÖĞRETMENE İHTİYAÇ VAR”

“Sendikalarla ve öğretmenler ile çeşitli ziyaretler yapıyoruz. Eğitim darmadağın… Bugün sendika temsilcileri bir açıklama yaptı; okulların 1 haftaya açılacağını ve 700 öğretmen ihtiyacı olduğunu ifade etti” diyen Solyalı, eğitimin öncelikli ihtiyaçlarını sıraladı.

“EĞİTİM KAOSLA BAŞLAMAK ZORUNDA KALACAK”

Solyalı, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile arasında geçen tartışmayla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

“Nazım Çavuşoğlu ile tartışma noktasına geldiğimiz alan ideolojik bir alan. Eğitim kaosla başlamak zorunda olacak.”

Eğitimde yaşanan öğretmen eksikliğine karşın 63 Kıb-Tek’e ve devletin başka bölümlerine de 200 kişi istihdam edilen birtakım yerler olduğuna değinen Solyalı, “Ama 700 öğretmen yok… Ayrıca yüzde 8’den 40’a varan yabancı öğrenci var sınıflarda. Sendikalar ve oryantasyonlar sınıfları kurulması gerektiğini ifade ettik" dedi.

Ürün Solyalı konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Bakanlık yabancı çocukların Türkçeyi öğrenmelerini sağlamak zorunda. Bu çocuklar hem Türkçe hem İngilizce bilmiyorsa eğitimini alamaz. Okullar hazır durumda değil en az 20 okul içine girilemez durumda. Bunun kat ve kat fazlası da güçlendirilmek zorunda. Deprem şubatta oldu üzerinden 7 ay geçti bu okulların güçlendirilmesi için hiçbir somut adım atılmadı.

KKTC’de yaşayan kimse laikliği böylesine uzun süre tartışmadı. Çavuşoğlu bundan 1 sene önce imzaladığı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü içerisinde bir taahhütte bulundu. Mayıs 2022’de oldu bu. Protokolde din hizmetlerinin devletin merkezine oturtulacak şekilde tekrardan revize edileceği var.

'EĞİTİM BAKANI GÖRSELLERDEN HABERİM YOKTU DİYECEK KADAR İLERİ GİTTİ'

Yaptıkları ile söyledikleri arasında çok fark var. Siz Eğitim Bakanı olarak kitaplardan sorumlu değil misiniz? Görsellerden haberim yoktu diyecek kadar ileri gitti.”

“15-16 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR ÇALIŞIP OKULA GELİYOR”

Ayrıca sendikalarla ve öğretmenlerle de sürekli istişare içinde olduklarına vurgu yapan Ürün Solyalı, “Ailelerin ekonomik durumları o kadar kötü ki 15-16 yaşındaki çocuklar çalışma hayatından okula geliyor” diyerek bazı öğrencilerin gece bazılarının ise öğlen saatlerinde işe başladığını ifade etti.

“ÇOCUKLAR KAYIT DIŞI VE TEHLİKELİ ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR”

15-16 yaşındaki çocukların gazinolarda, kulüplerde kayıt dışı ve tehlikeli şekilde çalıştıklarına vurgu yapan Solyalı, “Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun bundan ne kadar haberi var?” sorusunu sorarak, kaç çocuğun bu durumda olduğunun bilinmediğini belirtti.

Kaynak - Haber : Kıbrıs Postası