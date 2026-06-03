Resmi Gazete’nin 2 Haziran 2026 tarihli özel sayısında yayımlanan kararlarla bazı üst düzey bürokratların görev yerleri değiştirildi.

Yayımlanan görevden alma kararnamelerine göre, 1 Ağustos 2021 tarihinden bu yana Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdürü/Temsilcisi olarak görev yapan Atınç Keskin görevden alındı. Aynı kararnameler kapsamında İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü olarak görev yapan Cenk Dökmen’in de görevine son verildi.

Görevden almaların ardından yayımlanan atama kararnameleriyle Yerel Yönetimler Müdürlüğü görevine Murat Zeki Civelek getirildi. Görevden alınan Cenk Dökmen ise Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Genel Sekreterliği görevine atandı. Ayrıca Ayhan Türe de Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyeliği görevine getirildi.