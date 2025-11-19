Başbakan Ünal Üstel'in açıklaması şöyle;

“2025 Mali Destek Programları kapsamında, Başbakanlık ve YAGA koordinasyonunda yürütülen çalışmalarımızı tamamlamış durumdayız. Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile yürüttüğümüz Mali Destek Programı çalışmaları ışığında;

➤ Sanayiye 40 milyon TL

➤ Girişimciliğe 40 milyon TL

➤ Turizme 40 milyon TL

➤ Tarıma 30 milyon TL

Toplamda 150 milyon TL’lik güçlü bir kalkınma paketini hayata geçiriyoruz.

Bu destekler;

• Mikro işletmeden orta ve büyük ölçekli işletmelere kadar geniş bir alanı kapsayacak,

• Tarımda hem hayvancımızı hem çiftçimizi,

• Turizmde hem mevcut hem de yeni kurulacak butik otelleri,

• Girişimcilikte bilişimden ihracata tüm yenilikçi projeleri güçlendirecektir.

Sloganımız nettir:

“Üretene Destek, Yatırıma Güç, Geleceğe Umut!”

Başvurular kısa süre içinde ilan edilecektir.

Vatandaşlarımız ve işletmelerimiz tüm süreci Tarım ve Turizm Bakanlıklarımız ile Başbakanlık YAGA üzerinden takip edebilecektir.

Bu büyük kalkınma adımının ülkemize, üreticimize, esnafımıza ve girişimcimize hayırlı olmasını diliyorum."