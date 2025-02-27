Başbakan Üstel, Lapta-Alsancak ana yolundaki çalışmalara ilişkin açıklama yaparak, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Alsancak Ocak Örgütü tarafından dün evinin önünde eylem yapılmasını eleştirdi, “kavşakların, Başbakan’ın evi ile sahibi olduğu dükkânların konumu nedeniyle yapıldığı” yönündeki iddialara yanıt verdi.

Söz konusu kavşak önünde açıklama yapan Başbakan’a, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu ve Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkanı Fırat Ataser eşlik etti.

İddialara ilişkin konuşan Üstel, bariyerlerin, bölgenin hassasiyetleri dikkate alınarak yapıldığını vurguladı, eylemcilerin evinin önüne kadar gelerek ailesini rahatsız ettiğini belirtti.

Üstel: “Aşağıda askeri bir tabur olduğunun farkında değiller. Sorsalardı, öğrenirlerdi”

Başbakan Ünal Üstel, Alsancak Yolu’nun ihalesine 2012’de çıkıldığını hatırlatarak, 2013’te Ulusal Birlik Partisi’nin iktidardan gitmesiyle çalışmaların durduğunu söyledi.

Üstel, “Bu süreçte sekiz hükümet değişti. Bütün siyasi partiler iktidara geldi ancak hiçbiri taşın altına elini koymadı. Biz, koalisyon ortaklarımızla birlikte, halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Yarım kalan projeleri tamamlıyor, ihtiyaç duyulan yeni projeleri de anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığımız protokoller ve yerel kaynaklarımızla hayata geçiriyoruz.” dedi.

Halka hizmet etmek için çalıştıklarını belirten Üstel, 2022’de hükümeti devraldıklarından bu yana verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini vurgulayarak, “Konuşmak yerine iş yapmaya çalışıyoruz. Ancak bundan rahatsız olanlar var.” ifadelerini kullandı.

Alsancak Yolu’nun ağustos ayına kadar tamamlanmasının planlandığını söyleyen Üstel, mevcut eksikliklerin farkında olduklarını ve bu eksikliklerin Belediye Başkanı ile halkın görüşleri doğrultusunda giderildiğini belirtti.

Dün CTP Girne İlçe Başkanı tarafından yapılan açıklamayı “talihsiz” olarak nitelendiren Üstel, “Aşağıda askeri bir taburun bulunduğunun farkında değiller. Güvenlik Kuvvetleri’nin sürekli seferberlik yaptığı bir bölge var.” dedi.

Evinin önünde eylem yapılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Üstel, “Kapıma kadar gelerek ailemi rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok. Buna müsaade etmem. Sorsalardı, bilgi alabilirlerdi. Öğrenmenin yaşı yoktur.” şeklinde konuştu.

– “Girne bölgesinin tamamında çalışmalarımız devam ediyor”

Alsancak Yolu’nun yanı sıra Çatalköy Yolu’nun yapımına başlandığını belirten Üstel, Lapta Sağlık Ocağı’nın tamamlanmak üzere olduğunu, Yeni Girne Hastanesi’nin yılsonunda açılacağını, Esentepe’deki kapalı spor salonunun bitmek üzere olduğunu söyledi. Üstel, Girne bölgesinin tamamında çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Ayrıca göreve gelmeleriyle elektrik santraline beş yeni jeneratör ilave edildiğini hatırlatan Üstel, ülkede yaşanan elektrik sıkıntılarının da çözülmekte olduğunu ifade etti.

Arıklı: “Muhalefetin eylemi haksız ve mesnetsiz”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da muhalefetin dün gerçekleştirdiği eylemi “haksız ve mesnetsiz” bulduğunu belirterek, eylem öncesinde bilgi talep edilseydi böyle bir eyleme gerek kalmayacağını söyledi.

Alsancak’ta üçüncü etap yol çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Arıklı, çalışmalar sırasında 3. Alay Birliği’nin kavşak düzenlemesi talebinde bulunduğunu ve askeri birliğin giriş-çıkışlarını kolaylaştırmak amacıyla bu düzenlemenin yapıldığını belirtti. Başbakan’ın evinin burada bulunmasının bir tesadüf olduğunu vurgulayan Arıklı, eleştiri yapmadan önce konunun araştırılmasının önemine dikkat çekti.

Nisan ayına kadar yola kamera ve ışıklandırma sistemlerinin ekleneceğini açıklayan Arıklı, halka biraz daha sabırlı olmaları yönünde çağrıda bulundu. Yıllardır tamamlanamayan bir yolun yapıldığını vurgulayan Arıklı, bu çalışmalara gölge düşürülmesini doğru bulmadığını ifade etti.

Ataser: “Kişiye özel bir yol-kavşak düzenlemesi yoktur”

Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkanı Fırat Ataser de, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, halkı bilgilendirmek amacıyla açıklama yapmak istediklerini söyledi.

Bahsi geçen kavşağın, yalnızca Başbakan Üstel’in evinin önünde değil, birçok yolun birleştiği bir noktada olduğunu vurgulayan Ataser, askerin acil çıkış yapabilmesi için düzenleme talep ettiğini belirtti. Ayrıca esnafın da ulaşımın kolaylaşması için iki çember arasında bir kavşak yapılmasını istediğini ifade eden Ataser, yapılan çalışmaların bireysel çıkarlara yönelik olmadığını vurguladı.

Eksikliklerin olduğu yönündeki eleştirilere hak verdiğini dile getiren Ataser, bu eksikliklerin hızlı bir şekilde giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. “40 yıllık bir yol hayata geçiriliyor, 40 yıllık bir sorun çözülüyor.” diyen Ataser, buna odaklanmak yerine kişisel çıkarlarla ilgili ithamların üzücü olduğunu kaydetti.

Trafik kazalarına ilişkin soruları da yanıtlayan Ataser, yolda inşaat ve düzenleme çalışmalarının devam ettiğini, tamamlanmasıyla mevcut sorunların da sona ereceğini ifade etti. Vatandaşların bu süreçte yavaş araç kullanması gerektiğini vurgulayan Ataser, trafiği düzenlemek amacıyla yol bitene kadar bir kamera sistemi kurmayı hedeflediklerini belirtti.