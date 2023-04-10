Amaçlarının kablo ile elektriğin ülkeye gelmesinin önünü açmak olduğunu kaydeden Üstel, şunları kaydetti:

"İlk amacımız ülkemizdeki elektrik arz güvenliğini sağlamak, ardından yüzde 5 enerji açığını karşılamak, daha sonra da kurum 2 yeni jeneratör aldı, almaya da devam edecek ancak yeterli değil. Tek çıkar yol Türkiye'den gelecek olan kablo ile enerjidir. Çevreci elektriğin önünü açacak olan da Türkiye'den kablo ile gelecek elektriktir. Kırmızı çizgimiz bunun enterkonnekte sisteme geçmesidir. Amacımız kablo ile elektriğin önünü açmaktır. Bunda hiçbir sıkıntı yoktur"