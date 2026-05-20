Konuşmasında Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin sıradan devlet ilişkileri olmadığını vurgulayan Üstel, iki ülke arasındaki bağın ortak tarih, mücadele ve kardeşlik temeli üzerine kurulduğunu söyledi. “Türkiyesiz KKTC, KKTC’siz Türkiye düşünülemez” diyen Üstel, bu anlayışın koşulsuz dayanışmanın temelini oluşturduğunu ifade etti.

“Doğalgaz ve elektrik projesi yüzyılın adımı olacak”

Basın toplantısında enerji projelerine geniş yer ayıran Üstel, Türkiye ile KKTC arasında kablo ile elektrik getirilmesi için ilk adımların daha önce atıldığını belirterek, Avrupa tarafının gerekli izinler konusunda ayak direttiğini söyledi.

Üstel, şimdi ise Türkiye’den KKTC’ye boru hattı ile doğalgaz getirilmesini kapsayan yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını açıkladı. “Asrın projesiyle Anadolu’dan su geldi, şimdi de yüzyılın projesiyle elektrik ve doğalgaz geliyor” ifadelerini kullanan Üstel, enerji ve doğalgaz projeleriyle birlikte KKTC’nin geleceğinin değişeceğini kaydetti.

Doğalgaz projesinin ilk aşamada elektrik üretiminde kullanılacağını belirten Üstel, böylece enerji üretim kapasitesinin güçleneceğini, daha çevreci ve güvenli bir enerji altyapısına kavuşulacağını söyledi. Daha düşük karbon salımı hedeflediklerini ifade eden Üstel, projelerin yalnızca KKTC için değil, Doğu Akdeniz’in geleceği açısından da tarihi öneme sahip olduğunu dile getirdi.

“Güney Kıbrıs yaşamsal projelere destek vermeli”

Konuşmasında Güney Kıbrıs’a da mesaj veren Üstel, Güney Kıbrıs yönetiminin açıklamalarının ortada olduğunu belirterek, KKTC’deki yaşamsal projelere destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Gerginliği artıracak söylemler yerine toplumların ortak geleceğine katkı sağlayacak yaklaşımların ortaya konulması gerektiğini kaydeden Üstel, hükümet olarak istikrar ve iş birliği istediklerini ifade etti.

Reel sektör ve esnafa yeni destekler geliyor

Üstel, 2026 Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projelerin de detaylı şekilde değerlendirildiğini belirterek, turizm, inşaat, reel sektör, esnaf ve üretim yapan sektörlere yönelik desteklerin kısa süre içerisinde devreye gireceğini açıkladı.

İş dünyasına yönelik yeni finansman imkanlarının sağlanacağını söyleyen Üstel, “Üreten kazanacak, KKTC büyümeye devam edecek” dedi.

“2026 projelerin tamamlanma yılı olacak”

Devam eden projelerin önümüzdeki iki ay içerisinde halka sunulacağını belirten Üstel, sosyal konut, hastane ve yol projelerinin birer birer hayata geçirileceğini ifade etti.

“2026 projelerin tamamlanma yılı olacak” diyen Üstel, hükümetin verdiği sözleri yerine getirdiğini ve projelerin tek tek uygulamaya geçtiğini söyledi.

“İstikrar varsa yatırım vardır”

Hükümetin son yılların en istikrarlı hükümeti olduğunu savunan Üstel, bu istikrarın Türkiye ile ilişkileri olumlu etkilediğini ve yeni projelerin önünü açtığını belirtti.

“İstikrar varsa yatırım vardır, proje vardır, güçlü gelecek vardır” ifadelerini kullanan Üstel, hükümetin çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti.

“Adada iki halk iki devlet vardır”

Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Üstel, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü kabul edilmeden kalıcı bir çözümün mümkün olmadığını söyledi.

Adada iki halk ve iki devlet bulunduğunu vurgulayan Üstel, bu gerçek kabul edilmeden çözüm zemininin oluşamayacağını ifade etti. Buna rağmen diyaloga açık olduklarını belirten Üstel, halkın refahına katkı sağlayacak her türlü adıma destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Üstel, açıklamasının sonunda “Biz gerginlik değil istikrar istiyoruz” ifadelerini kullandı.