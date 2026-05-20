Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın duyurusuna göre, 18 Mayıs’ta başlayan başvurular 18 Haziran’da tamamlanacak. Adaylar 08.30-16.30 saatleri arasında https://mucahit.gov.ct.tr internet sitesinden doldurulacak iş başvuru formu ve gerekli belgelerle Boğazköy’deki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na şahsen başvuru yapacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın uygun göreceği sayı kadar kadın mukaveleli erbaş/er kontenjanında değişiklik yapılabilecek.

Adaylarda aranacak genel ve özel koşullar, başvuru için gerekli belgeler, sınav yeri ve tarihi gibi tüm bilgilere https://mucahit.gov.ct.tr adresinden ulaşılacak.