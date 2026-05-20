-ÖZEL HABER

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini belirterek, doğalgaz konusunda teknik çalışmaların yatırım aşamasına geldiğini açıkladı.

2026 Mali İşbirliği Anlaşması’nın KKTC’deki iç hukuk sürecinin tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Yılmaz, bugün Enerji ve Tabbi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’nın da katılımıyla enerji alanında kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi.

“Doğalgaz için yatırım aşamasına geçiyoruz”

Enerji konusunun Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinde ilk sırada yer aldığını belirten Yılmaz, Türkiye ile KKTC arasında karşılıklı doğalgaz tedariki sağlayacak boru hattı projesi üzerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Doğalgaz konusunda başlatılan teknik çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Yılmaz, “Haziran ayında KKTC’ye ziyaret planlıyoruz. EMO’yu imzalamayı hedefliyoruz. Hükümetler arası anlaşmaların ardından teknik çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz projeyi başlatmayı öngörüyoruz” dedi.

Kablo ile elektrik projesine ilişkin Avrupa Birliği ile istişarelerin sürdüğünü belirten Yılmaz, doğalgaz konusunda ise herhangi bir engel bulunmadığını söyledi.

“7 mobil santral adada hizmet veriyor”

KKTC’de enerji arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalara da değinen Yılmaz, yapılan incelemeler sonucunda Eylül ayı itibarıyla adada 5 mobil santral kurulduğunu, daha sonra gönderilen 2 yeni mobil santralle birlikte sayının 7’ye ulaştığını açıkladı.

KIB-TEK bünyesindeki santrallerin bakım ve onarımlarının Türkiye tarafından karşılandığını ifade eden Yılmaz, 4 dizel santralin bakımının da Türkiye’nin desteğiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

KIB-TEK’in ihtiyaç duyduğu yakıtın navlun bedelinin de anlaşma kapsamında karşılandığını kaydeden Yılmaz, tüm bu çalışmalarla yaz aylarında yaşanabilecek elektrik kesintilerinin önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

“KKTC Doğu Akdeniz’in parlayan yıldızı olacak”

KKTC’nin kendi kendine yeterli güçlü bir ekonomiye kavuşması için Türkiye’nin desteğinin süreceğini vurgulayan Yılmaz, “KKTC Doğu Akdeniz’in parlayan yıldızı haline gelecektir. İzolasyonlar bizi yıldırmıyor, dayanışma irademizi daha da güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

“Güney Kıbrıs nefret dilinden vazgeçmiyor”

Konuşmasında Güney Kıbrıs’a yönelik değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, Güney Kıbrıs yönetiminin açıklamalarında nefret söylemini sürdürdüğünü savundu. Güney Kıbrıs’ın İsrail’e verdiği desteğin nasıl bir zihniyete sahip olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Yılmaz, Türkiye ile KKTC’nin dayanışma içerisinde yoluna devam edeceğini belirtti.