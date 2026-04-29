Üstel, söz konusu adımların hem adanın hem de bölgenin güvenliğini riske attığını belirterek, “Askeri anlaşmalarla adayı tehlikeye atmaktan ve altından kalkamayacağınız adımlar atmaktan vazgeçin” çağrısında bulundu.

Üstel, Hristodulidis’in “Ben Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanıyım. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler üyesi bir devletiz, anlaşmalar yapmaya devam edeceğiz” yönündeki ifadelerinin, Kıbrıs Türk halkının kurucu ortaklık haklarını ve siyasi eşitliğini yok sayan bir anlayışın devamı olduğunu vurguladı.

1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki halkın eşit ortaklığı temelinde tesis edildiğini hatırlatan Üstel, bu yapının 1963 yılında Kıbrıs Türk halkının devlet kurumlarından dışlanmasıyla fiilen ortadan kaldırıldığını ifade etti. Üstel’e göre, Rum tarafının bugün temsil ettiğini iddia ettiği yapı, kurucu ortaklık niteliğini yitirmiş bir yapı konumunda bulunuyor.

Üstel, Hristodulidis’in “istediğim ülkeyle istediğim anlaşmayı yaparım” yaklaşımının hukuki dayanağının bulunmadığını belirterek, özellikle Fransa ile yapılan savunma anlaşmaları ve İsrail başta olmak üzere çeşitli ülkelerle geliştirilen askeri iş birliklerinin Güney Kıbrıs’ı Doğu Akdeniz’de bir askeri üs haline getirme riski taşıdığına dikkat çekti.

Bu durumun yalnızca Güney Kıbrıs için değil, tüm ada ve bölge için güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirten Üstel, Orta Doğu’daki gerilimlerin arttığı bir dönemde atılan bu adımların son derece sorumsuz olduğunu ifade etti.

Üstel açıklamasında, adada iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğunu yineleyerek, Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan bir anlayışın tüm adayı temsil ettiğini iddia etmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Rum liderliğine açık çağrıda bulunan Üstel, adanın yabancı askeri güçlerin çıkar alanına dönüştürülmemesi ve çatışmaların merkezine taşınmaması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü altında uzun yıllardır barış ve huzur içinde yaşadığını belirten Üstel, bu durumun değiştirilemeyeceğini ifade etti.