Başbakan Ünal Üstel, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başbakan Ünal Üstel'in mesajı şöyle;

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 87’nci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Atatürk; milletine duyduğu sarsılmaz güvenle bağımsızlık meşalesini yakan, çağdaş bir devletin temellerini atan eşsiz bir liderdir. Onun fikirleri, yalnızca bir dönemin değil, bir milletin asırlara uzanan varoluş iradesinin ve medeniyet yürüyüşünün rehberidir.

Kıbrıs Türk halkı, Atatürk’ün “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesinden aldığı ilhamla varoluş mücadelesini sürdürmüş, kendi devletini kurarak özgürlük ve bağımsızlık idealini yaşatmıştır.

Ulu Önder’in “Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece, Akdeniz’deki hayat damarlarımız kesik demektir.” sözü, bizlere hem coğrafyamızın stratejik önemini hem de milli birliğimizin vazgeçilmezliğini hatırlatmaktadır. Bugün de Kıbrıs Türk halkı, Atatürk’ün gösterdiği yolda; aklın, bilimin ve ilerlemenin ışığında kararlılıkla yürümektedir.

Atatürk, yalnızca Türk milletinin değil, tüm insanlığın saygı ve hayranlığını kazanmış büyük bir liderdir. Gerçekleştirdiği devrimlerle çağları aşan bir dönüşümün mimarı olmuş; bilimi, hür düşünceyi ve adaleti bir milletin kaderine yön veren temel değerler hâline getirmiştir. Onun kurduğu Cumhuriyet, insan onuruna, eşitliğe ve ilerlemeye dayalı yeni bir ufkun adıdır.

Atatürk’ün fikirleri ve devrimleri, Kıbrıs Türk halkının kalbinde daima canlıdır. Bu fikirler, özgürlük ve çağdaşlık yolunda bizlere rehberlik etmeyi sürdürecektir.

Kıbrıs Türk halkı, Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyet’in ilke ve değerlerini, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir uyum içinde, ortak hedefler doğrultusunda geleceğe taşımaya kararlılıkla devam etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle anıyor; aziz hatırası önündeTürkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 87’nci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Atatürk; milletine duyduğu sarsılmaz güvenle bağımsızlık meşalesini yakan, çağdaş bir devletin temellerini atan eşsiz bir liderdir. Onun fikirleri, yalnızca bir dönemin değil, bir milletin asırlara uzanan varoluş iradesinin ve medeniyet yürüyüşünün rehberidir.

Kıbrıs Türk halkı, Atatürk’ün “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesinden aldığı ilhamla varoluş mücadelesini sürdürmüş, kendi devletini kurarak özgürlük ve bağımsızlık idealini yaşatmıştır.

Ulu Önder’in “Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece, Akdeniz’deki hayat damarlarımız kesik demektir.” sözü, bizlere hem coğrafyamızın stratejik önemini hem de milli birliğimizin vazgeçilmezliğini hatırlatmaktadır. Bugün de Kıbrıs Türk halkı, Atatürk’ün gösterdiği yolda; aklın, bilimin ve ilerlemenin ışığında kararlılıkla yürümektedir.

Atatürk, yalnızca Türk milletinin değil, tüm insanlığın saygı ve hayranlığını kazanmış büyük bir liderdir. Gerçekleştirdiği devrimlerle çağları aşan bir dönüşümün mimarı olmuş; bilimi, hür düşünceyi ve adaleti bir milletin kaderine yön veren temel değerler hâline getirmiştir. Onun kurduğu Cumhuriyet, insan onuruna, eşitliğe ve ilerlemeye dayalı yeni bir ufkun adıdır.

Atatürk’ün fikirleri ve devrimleri, Kıbrıs Türk halkının kalbinde daima canlıdır. Bu fikirler, özgürlük ve çağdaşlık yolunda bizlere rehberlik etmeyi sürdürecektir.

Kıbrıs Türk halkı, Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyet’in ilke ve değerlerini, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir uyum içinde, ortak hedefler doğrultusunda geleceğe taşımaya kararlılıkla devam etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle anıyor; aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."