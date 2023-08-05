Başbakan Ünal Üstel, İskele - Ardahan ana yolu üzerinde Topçuköy kavşağı yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitiren 24 yaşındaki Aylin Gargı’nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Üstel taziye mesajında, Aylin Gargı’ya Allah’tan rahmet dilerken, ailesi ve sevenlerine de başsağlığı diledi.

Üstel’in taziye mesajı şöyle:

“Ulusal Birlik Partisi İskele İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Kamelya Akyürek Gargı'nın biricik kızı Aylin Gargı'nın elim bir trafik kazası dolayısıyla hayatını kaybettiğini çok büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Bu vesileyle merhume Aylin Gargı'ya Allah’tan rahmet; yaslı ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.”