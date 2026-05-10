Üstel yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde son dönemde yükselen söylem ve adımların, Kıbrıs Türk halkına yönelik düşmanca zihniyetin halen devam ettiğini ve giderek arttığını ortaya koyduğunu belirtti.

Rum lider Nikos Hristodulidis’e yakınlığıyla bilinen Fileleftheros gazetesinde “güven yaratıcı önlem” adı altında Beşparmak Dağları’ndaki Türk bayrağının kaldırılması yönünde yapılan çağrıların haddini aşan ve kabul edilemez talepler olduğunu ifade eden Üstel, “Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık iradesinin sembolü olan bayrağımızın kaldırılması yönündeki hiçbir talep bizim için dikkate değer değildir ve yok hükmündedir” dedi.

Rum tarafının bir yandan “barış” ve “iyi niyet” çağrıları yaparken diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyan cadde isimlerini değiştirmeye çalışmasının düşmanca bir tutum olduğunu kaydeden Üstel, Baf’taki Kemal Atatürk Caddesi’nin isminin değiştirilmesi kararının da Rum tarafındaki zihniyetin gerçek yüzünü açıkça gösterdiğini söyledi.

Üstel açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının geçmişte olduğu gibi bugün de değerlerine, bayrağına, devletine ve Anavatan Türkiye ile olan bağlarına sahip çıkmaya devam edeceğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının Rum toplumunun dini değerlerine, bayrağına ve kutsallarına her zaman saygı gösterdiğini belirten Üstel, aynı saygının karşı taraftan da beklendiğini ifade etti.

“Güven yaratıcı önlem” adı altında sunulan taleplerin toplumlararası güveni ortadan kaldırdığını söyleyen Üstel, “Bu adımlar barışa değil çatışmaya, dostluğa değil düşmanlığa hizmet etmektedir” dedi.

Adada kalıcı barışın ve huzurun yolunun karşılıklı saygıdan geçtiğini kaydeden Üstel, Türk varlığını hazmedemeyen ve Enosis hayalleriyle hareket eden çevrelerin attığı adımların iki halk arasındaki güveni zedelediğini ifade etti.

Üstel açıklamasının sonunda, “Ay yıldızlı bayraklarımız ilelebet dalgalanmaya devam edecek, Beşparmak Dağları’ndaki şanlı bayrağımız da bu topraklardaki asırlara dayanan varlığımızın sembolü olmayı sürdürecektir” ifadelerini kullandı.