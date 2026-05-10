T&T Havalimanı İşletmeciliği, havalimanında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında annelere, Kıbrıs kültürünün önemli simgelerinden biri olan Lefkara işlemeli aynalar hediye edildi. Geleneksel el işçiliğini yansıtan hediyeler, anneler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Etkinlik boyunca havalimanında sıcak ve samimi görüntüler oluşurken, T&T Havalimanı İşletmeciliği yetkilileri, Anneler Günü’nün sevgi, saygı ve vefa duygularını hatırlatmak adına önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Anneler, de yapılan jestten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, kendilerini özel hissettiren bu anlamlı organizasyon için teşekkür etti.