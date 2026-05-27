Bayram sabahında vatandaşlarla birlikte Alsancak Zafer Bolkan Camisi’nde bayram namazını kılan Üstel, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramların toplumsal bağların güçlendiği, kırgınlık ve küskünlüklerin geride bırakıldığı özel günler olduğunu vurgulayan Üstel, büyüklerin ziyaret edildiği, ailelerin bir araya geldiği ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.

Başbakan Üstel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu güzel bayramın; dargınlıkların ve küskünlüklerin sona erdiği, büyüklerimizin ziyaret edilerek ellerinin öpüldüğü, ailelerimizin birlikte vakit geçirdiği anlamlı günlerden biri olmasını diliyorum. Başta halkımız olmak üzere Anavatan Türkiye’nin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, herkese huzur, sağlık ve mutluluk dolu bayramlar temenni ediyorum.”