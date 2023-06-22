UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel bugün Esentepe, Beylerbeyi, Çatalköy, Ozanköy ve Lapta'da halkla buluştu.

Üstel, pazar günü güneşin bir kez daha yeniden doğacağını söyledi ve adayları Ali Başman'ın arkasında halkın güçlü desteğini gördüklerini söyledi.

Üstel, “Bu seçimi kazanacağız. Tüm yoklamalar da bunu gösteriyor. Bizim derdimiz ülkemiz ve halkımızdır. Bu seçimden güçlü bir şekilde çıkacağız ve gücümüze katacağız. Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bir yıl içinde istikrarı yakaladık. Nerde bir zorluk varsa aşmak için çalıştık ve başardık ve başarmaya da devam edeceğiz. Bir yıl önce ne söz verdiysek hepsini yaptık ve yapacağız.

Başkent Lefkoşa’da 500 yataklı hastanenin ihalesi çıkılmak üzere...En kısa zamanda temellerini atacağız. Güzelyurt, Girne ve Karpaz’a hastane inşa edeceğiz. Pazar günü güneşin altına vuracağınız bir evet mühürünüz ile toplum kazanacak, istikrar kazanacak. UBP'ye oy ver KKTC'ye güç ver...UBP'ye oy ver enerjiye güç ver, UBP oy ver üretene güç ver, UBP'ye oy ver ulaştırmaya güç ver, UBP'ye oy ver eğitime güç ver"dedi.