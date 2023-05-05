Başbakan Ünal Üstel kabulde yaptığı konuşmada, kardeş Azerbaycan'ın KKTC ile temaslarını artırması ve karşılıklı yapılan bu ziyaretler ile iki devletin ilişkilerinin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak " Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan bizim kardeş ülkelerimizdir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve KKTC’yi tek millet 3 devlet olarak görüyoruz ve kardeş Azerbaycan ile tüm alanlarda ilişkilerimizi güçlendirerek özellikle turizm, sanayi ve eğitim alanlarında işbirliğimizi arttırmak istiyoruz. İnanıyorum ki Azerbaycan ve KKTC arasındaki devletten devlete olan ilişkiler olması gereken seviyeye yükselecek ve Kıbrıs Türk halkının ve devletinin dünyadaki yerini alma ve tanınma mücadelesine Azerbaycan gereken desteği verecektir" dedi.

Yegane Mammadova: “Türk’ün Türk’ten Başka Dostu Çoktur, Kardeşi Azdır. KKTC bizim kardeşimizdir.”

Kabulde bir konuşma yapan Nahçıvan Özek Cumhuriyeti milletvekili Yegana Mammadova, "KKTC ile Azerbaycan arasında her zaman dostluk ve kardeşlik duygusunun üst seviyede olduğunu belirterek, yıllarca işgal altında olan topraklarımız Türk milletinin güçlü desteğiyle yeniden kazanılmıştır. Azerbaycan işgal altındaki topraklarına kavuştuysa bu, Türk milletinin sayesinde olmuştur. Bende Devletimin ve milletimin selamlarını kardeş ülkemiz KKTC'ye getirmekten şeref duydum. Sizinle görüşebilmek bizim için büyük bir onurdur. Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve KKTC tarih boyunca tek millet 3 devlet olarak yaşayacaktır. Bir gerçek vardır ki Türk'ün Türk’ten başka dostu çoktur fakat kardeşi azdır. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim kardeşimizdir” dedi.