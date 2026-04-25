Başbakan Üstel, düzenlemelerin kamu maliyesini güçlendirmeyi, adaleti esas alan bir vergi sistemi kurmayı ve vergisini düzenli ödeyenleri ödüllendirmeyi amaçladığını belirtti.

Yeni düzenlemeyle mevcut yüzde 5’lik düzenli ödeme indiriminin korunacağını ifade eden Üstel, 2025 yılı vergisini ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenlere ilave yüzde 5 indirim daha sağlanacağını, böylece toplam indirimin yüzde 10’a ulaşacağını söyledi.

Üstel, bu sistem sayesinde devlet gelirlerinin daha erken tahsil edileceğini ve kamu hizmetlerinin daha güçlü ve kesintisiz sürdürüleceğini vurguladı.

Gecikme Yaşayanlara Esneklik

Ekonomik şartlar nedeniyle ödeme düzeni bozulan vatandaşların da gözetildiğini belirten Üstel, 2025 yılı vergilerini peşin ödeyen mükelleflere yüzde 5 indirim imkanı tanınarak yeniden sisteme dahil edilmelerinin hedeflendiğini ifade etti.

İndirim Şartlarında Düzenleme

Gelir vergisi ve KDV’de 36 aylık kesintisiz ödeme yapanlara uygulanan yüzde 5 indirim şartının 34 aya indirileceğini kaydeden Üstel, böylelikle kısa süreli gecikme yaşayan mükelleflerin de sistem dışında kalmayacağını belirtti.

Ücret ve Harçlar Güncelleniyor

Uzun yıllardır güncellenmeyen bazı ücret ve harçların da günümüz koşullarına uygun hale getirileceğini ifade eden Üstel, hükümetin kayıt dışılığa karşı denetimi, belirsizlik yerine kurallı sistemi benimsediğini söyledi.

“Adil ve Sürdürülebilir Yapı” Vurgusu

Üstel, yapılan düzenlemelerin ortak hedefinin daha adil, güçlü ve sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmak olduğunu belirterek, “Vergisini düzenli ödeyen kazanacak, peşin ödeyen daha fazla kazanacak. Devlet güçlenecek, halk hizmet kazanacak” dedi.