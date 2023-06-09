Üstel, dövizdeki dalgalanmaya karşı yeni bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Başbakan, kamu çalışanları için de hayat pahalılığı ödemesinin yapılacağını açıkladı.

Üstel, “Dövizdeki mağduriyete karşı çalışmalarımız sürüyor. Tüm çalışanlara hayat pahalılığı ödeneği olarak yüzde 100’e yakın artış verdik. Çiftçiye, hayvancıya ödemeleri yaptık, esnafa da teşvik kredileri vereceğiz Aynı şekilde enflasyon altında halkımız ezilmesin diye hayat pahalılığını ödeyeceğiz. Yeni bir çalışma var halkımıza müjdemiz olacak” dedi

Dün akşam yapılan bu açıklama sonrası gözler bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısına çevrildi.