CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Konuşmasına iki devletli çözümü savunduklarını vurgulayarak başlayan Ünal Üstel, bunun gerekçelerini açıkladı… Üstel, “İsrail-Gazze savaşı 2’inci senesini doldurmak üzere. Ukrayna-Rusya savaşı 3’üncü senesine geldi. Şimdi yeni karşıdan karşıya füzelerin atıldığı İsrail-İran savaşı başladı. Tüm bunlara dünya seyirci kalıyor. Gazze’de ne çocuk, ne kadın, ne hastane ne de siviller dinlendi. İki yıla yakındır şehirlere bombalar yağıyor. Yardım gidecek ekiplere müdahale ediliyor ama dünyanın tüm kurumları bunları seyrediyor” ifadelerini kullandı.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm kurumların savaşlar karşısında yetersiz kaldığını vurgulayan Üstel, “İşte bu yüzden iki devlet diyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüm bu yaşananlar karşısında bir kez daha egemenliğin ne kadar önemli ve garantörlüğün ne kadar önemli olduğunu gördüklerinin altını çizen Üstel, dersler çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, “Biz UBP olarak iki egemen ve eşit uluslararası statü kabul olmadan görüşmeleri oturup bitirmeyeceğiz” diye konuştu.

“Güney Kıbrıs’ın tutuklamaları gayrı yasaldır”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Taşınmaz Mal Komisyonu kararı ile ilgili de konuşan Üstel, TMK’nın etkinliğinin yorumlandığını ve halen iç hukuk yolu olarak kabul gördüğünün onandığını kaydetti.

Buna rağmen Güney Kıbrıs’ın tutuklamalar yaptığını dile getiren Üstel, tutuklamaların gayrı yasal olduğunun altını çizerek, Güney Kıbrıs’ın KKTC ekonomisini çökertmek istediğini kaydetti.

“2024-2025 Yılında 106 milyon 374 bin sterlin ödeme yaptık”

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun hükümete geldikleri günden bugüne istenilen etkinlik düzeyine ulaşması için çaba harcadıklarını dile getiren Üstel, şunları kaydetti:

“Biz hükümet olarak oluşturduğumuz fonlarla ayrı bir kaynak da yarattık. 2024 ve 2025 yılında fonla birlikte 106 milyon 374 bin sterlin ödeme yaptık, 230 dosyayı sonuçlandırdık. Güney Kıbrıs bizi nasıl zora sokacak onun derdinde. Güney Kıbrıs hiçbir hukuk tanımadan yasal düzenleme yaptı ve insanlarımızı tedirgin etti, ekonomimizi yok etmek için her türlü yola baş koydu”

Dünyadan adalet istediklerinin altını çizen Üstel, Kıbrıs Türkü’nün bugüne kadar bu adaleti görmediğine vurgu yaparak, barış içinde bir dünya için mücadele ettiklerini kaydetti. Üstel, Türkiye’nin etkin ve filli garantisi içinde egemen bir devlet olursak halkımız da huzura kavuşmuş olur” ifadelerini kullandı.