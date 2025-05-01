Başbakan Üstel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Emek, toplumların kalkınmasının ve refahının temel taşıdır. Alın teriyle ülkemize hizmet eden tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü gönülden kutluyorum.

Hükümet olarak, çalışanlarımızın haklarını korumayı, üretimi ve istihdamı artırmayı, emeğin karşılığını bulduğu güçlü bir ekonomik yapı oluşturmayı öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Sürdürülebilir bir kalkınma için özel sektörümüzün güçlenmesi, girişimciliğin desteklenmesi ve emekçinin emeğinin karşılığını tam anlamıyla alabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.

1 Mayıs vesilesiyle, birlik ve dayanışmanın önemini bir kez daha vurguluyor, tüm emekçilerimize sağlık, huzur ve başarı dolu bir gelecek diliyorum.”