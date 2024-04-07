Serdarlı Sestaları 9. Bahar Şenliği’ne katılan Başbakan Ünal Üstel, emeği geçenlere teşekkür ederek, Kıbrıs Türk kültürünün, Serdarlıya özel kültürün geleceğe taşınması amacıyla düzenlenen şenliğin önemine vurgu yaptı.

Serdarlılıları tebrik eden ve kültürün özelde bölgeye, KKTC’ye genelde dünyaya tanıtan bu etkinliklerin önemine işaret eden Üstel, hükümet olarak her etkinliği desteklediklerini ve her zaman katıldıklarını, vatandaşlarla bir araya geldikleri söyledi.

Üstel, bu vesile ile vatandaşların isteklerini de dinlediklerini belirterek, halkın refahını artırmak amacıyla çalıştıklarını, radikal kararlar aldıklarını kaydetti.

Örnek olarak et fiyatlarını veren Üstel, hükümetin özellikle tarım, hayvancılık alanına her türlü desteği verdiklerini, ödemeleri düzenli yaptıklarını anlattı.

Üstel, hayvancılık örgütleri ile protokoller imzalayıp, ete 550 TL tavan fiyat koyduklarını ancak bazı kasapların bunu suistimal ettiğini belirterek, vatandaşlardan fiyatlara dikkat etmelerini ve yüksek fiyatlı kasapları Ekonomi Bakanlığına iletmelerini istedi.

İlk tespitte uyarı diğer tespitlerde kapatmaya kadar karar alma kararlılıkları olduğunu ifade eden Üstel, amacın vatandaşların ete ulaşımını kolaylaştırmak ve hayvancılığı da korumak olduğunu söyledi.