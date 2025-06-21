Başbakan Ünal Üstel'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın, Kıbrıs Türk halkının adadaki meşru varlığına ve haklı mücadelesine ilişkin sergilediği kararlı duruş, bizler için milli kardeşlik ruhunun yansımasıdır.



Sayın Bakan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı platformunda yaptığı net ve açık çağrı ile hem Kıbrıs Türk halkının onlarca yıldır maruz kaldığı insanlık dışı izolasyonları dile getirmesi hem de tüm İslam dünyasına, Kıbrıslı Türklere doğrudan temas kurmaları yönündeki çağrısı bizler için son derece anlamlıdır.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, her platformda halkımızın hakkını savunan, her fırsatta eşitlik ve egemenliğimizi vurgulayan Sayın Hakan Fidan’a teşekkür ediyoruz.



Sayın Bakan’ın kararlı duruşu, Kıbrıs Türk halkına güç, kararlılık ve umut vermektedir.



Anavatan Türkiye ile aramızdaki gönül ve dava birliği, bu tür net çıkışlarla daha da pekişmekte; mücadelemizin yalnız olmadığını bize bir kez daha göstermektedir.



Bu vesileyle, şahsım ve halkım adına Sayın Hakan Fidan’a en içten teşekkürlerimi sunuyor, ortak mücadelemizin kararlılıkla süreceğine olan inancımı bir kez daha vurguluyorum.