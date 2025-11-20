Üstel açıklamasında, son dönemde yaşanan adli olaylar ile bölgenin taşıdığı risklerin, askerlik ve iç güvenlik süreçlerinde yasal ve teknik güncellemeleri “ertelenemez bir ihtiyaç” haline getirdiğini belirtti.

Başbakan Üstel, hükümetin hem polis teşkilatının daha etkin soruşturmalar yapabilmesine yönelik düzenlemeleri hem de ulusal güvenlikle ilgili yıllardır bekleyen yasaları öncelikli çalışma programına aldığını ifade ederek, “Güvenlik kuvvetlerimizle ilgili uzun süredir konuşulan ancak hayata geçirilemeyen düzenlemeler artık rafta kalmayacaktır. Hepsini tek tek tamamlamaya kararlıyız” dedi.

Üstel, Meclis’e taşınan Askerlik Yasası değişikliğinin güvenlik yapısını güçlendirecek kapsamlı reform sürecinin başlangıç adımı olduğunu belirterek, düzenlemenin özellikle uzman askerleri kapsadığını söyledi.

Açıklamasında, yapılan değişiklikle güvenlik teşkilatının bel kemiğini oluşturan uzman askerlerin yıllardır dile getirdiği önemli bir ihtiyacın giderildiğini ifade eden Üstel, yasada yer alan 1/3 sınırlamasının kaldırıldığını, görevine devam etmek isteyen ve gerekli şartları taşıyan personelin önünün açıldığını kaydetti.

Üstel, “Artık hiçbir uzman askerimiz iradesi dışında farklı bir göreve zorlanmayacaktır” diyerek düzenlemenin, ordunun profesyonel yapısını güçlendiren, ulusal güvenliği pekiştiren ve personelin hakkını teslim eden stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Düzenlemenin Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacağını belirten Üstel, hükümetin yasanın geçmesi için gereken tüm sorumluluğu üstlendiğini ifade etti.

Açıklamasının sonunda Başbakan Ünal Üstel, “Ülkemizin huzuru için gece gündüz görev yapan tüm güvenlik güçlerimize içten teşekkür ediyor; üstün gayretleri nedeniyle kendilerini tebrik ediyorum” dedi.