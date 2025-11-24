Başbakan Ünal Üstel, Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy birliğiyle onaylanmasına işaret ederek, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Başbakan Üstel, “Bu karar, güvenlik yapımızı güçlendirmek için başlattığımız kapsamlı reform sürecinin tarihi bir adımıdır” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen düzenlemeler artık rafta kalmayacak; devletimizin güvenliğini ilgilendiren tüm yasal adımları tek tek tamamlayacağız. İrademiz nettir: Güvenlikte hiçbir gecikmeye, hiçbir zafiyete izin vermeyeceğiz” açıklamasını yaptı.