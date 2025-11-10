Başbakan Ünal Üstel önderliğindeki iç güvenlik toplantısı gerçekleşti.

Başbakan Ünal Üstel, toplantının ardından yaptığı açıklamada halkın huzurunun bozulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Açıklamasında “Bugün, İçişleri Bakanımız, Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız Polis Genel Müdürümüz ve Polis Muhaceret Müdürümüzle birlikte, ülkemizin iç huzurunu hedef alan son gelişmeleri ve olayları değerlendirdiğimiz bir iç güvenlik toplantısı gerçekleştirdik" diyen Üstel son günlerde halkın huzurunu ve güven duygusunu zedelemeye yönelik, özellikle iş dünyasına ve bazı vatandaşlara karşı yapılan saldırı, tehdit, şantaj ve huzursuzluk yaratma girişimlerini yakından takip ettiklerini kaydetti.

"Hükümet olarak kararlıyız"

"Bu tür girişimler yalnızca bireyleri değil, toplumumuzun genel huzurunu da hedef almaktadır" diyen Üstel, hükümet olarak kararlı olduklarını vurguladı, "Hiç kimsenin halkımızın güven duygusunu zedelemesine, huzurumuzu bozmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olaylar karşısında, suç ve suçluyla mücadelede Polis Genel Müdürlüğü'nğn başarılı çalışmalarını takdir ettiklerini de belirten Üstel, şu ifadeleri kullandı:

"Bununla birlikte, güvenlik birimlerimizin daha etkin görev yürütebilmesi adına; personel, altyapı ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması ile gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönünde önemli adımlar atma kararlılığımızı bugün bir kez daha teyit ettik.

Türkiye Cumhuriyeti ile yürürlükte olan güvenlik iş birliği antlaşmaları çerçevesinde, ülkemizin iç güvenliğini daha da güçlendirecek; özellikle ülkeye girişler konusunda alınması gereken ek tedbirlerin devreye konulması ve etkin denetim mekanizmalarının uygulanması yönünde gerekli girişimleri de başlatıyoruz."

"Devletimizin tüm kurumları görev başındadır"

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, huzurun, güvenin ve istikrarın ülkesi olmaya devam edecektir. Bu doğrultuda gerekli her adımı cesaretle ve kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Devletimizin tüm kurumları görev başındadır. Halkımız müsterih olsun; bu topraklarda korku iklimi yaratmaya çalışan kim olursa olsun, karşısında her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin güvenlik kurumlarını bulacaktır.”