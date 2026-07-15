Dernek Başkanı Celal Bayar ise hükümetin şehitler, gaziler ve mücahitlere yönelik attığı adımlara teşekkür ederek, "Bizlere en fazla sahip çıkan hükümetlerden biriyle çalışıyoruz" dedi...

TMT MÜCAHİTLERİNDEN HÜKÜMETE TEŞEKKÜR

Başbakan Ünal Üstel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'ni ziyaret ederek dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar konuşmasında, Üstel önderliğindeki hükümetin şehitler, gaziler ve mücahitlere yönelik attığı adımlar nedeniyle teşekkür etti.

Bayar, özellikle Gazi Kartı uygulamasının hayata geçirilmesi, şehit aileleri ile gazilerin haklarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların camia tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Üstel hükümeti döneminde derneğin taleplerine duyarlılıkla yaklaşıldığını ifade eden Bayar, "Bizlere her zamankinden daha fazla el uzatıldı. Şehitlerimizin emanetlerine, gazilerimize ve mücahitlerimize verilen değer somut icraatlarla ortaya konuldu. Gazi Kartı başta olmak üzere haklarımızın geliştirilmesi, atılan adımlar ve sağlanan destekler camiamız adına son derece kıymetlidir. Başbakan Ünal Üstel ve hükümetine teşekkür ediyoruz" dedi.

ÜSTEL: VAROLUŞ MÜCADELESİNİN EMANETİNE SAHİP ÇIKIYORUZ

Başbakan Ünal Üstel ise

15 Temmuz'un taşıdığı tarihi öneme dikkat çekerek, "Bu tarihin ne anlama geldiğini en iyi bilenlerden birisiniz. 15 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne giden sürecin en önemli dönüm noktalarından biridir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nde milli iradeye yönelik hain darbe girişiminin, halkın kararlı duruşuyla başarısızlığa uğratıldığı ve demokrasinin kazandığı gündür" dedi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ın liderliği, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın fedakarlıkları ve Anavatan Türkiye'nin güçlü desteğiyle başarıya ulaştığını vurgulayan Üstel, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı sayesinde Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi.

Bugün özgür ve egemen bir devlet çatısı altında yaşandığını belirten Üstel, hükümet olarak şehitlerin, mücahitlerin ve kahraman Mehmetçiğin emaneti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni her alanda daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.

ENERJİDE TARİHİ ADIMLAR ATIYORUZ

Türkiye ile enerji alanında tarihi adımlar atıldığını belirten Üstel, doğal gaz için ön mutabakatın imzalandığını hatırlatarak, halkın geleceği için anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile omuz omuza yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Rum tarafının engelleme girişimlerine rağmen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın son ziyareti sırasında enerji alanında tarihi kararlar alındığını ifade eden Üstel, deniz altı elektrik kablosu projesinin önünün kesilmesi üzerine Türkiye'den KKTC'ye doğal gaz getirilmesine yönelik ön mutabakat metninin imzalandığını anımsattı.

Bu adımın enerji güvenliği kadar ekonomik kalkınma açısından da stratejik önem taşıdığını vurgulayan Üstel, Türkiye ile yürütülen güçlü iş birliğinin yeni projelerle devam edeceğini kaydetti.

"HEDEF GÜÇLÜ EKONOMİ, GÜÇLÜ KKTC"

"Kim ne söylerse söylesin halkımızın geleceği için Türkiye Cumhuriyeti ile omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" diyen Üstel, hükümetin hedefinin ekonomiyi güçlendirmek, yatırımları artırmak ve halkın refahını yükseltmek olduğunu belirtti.