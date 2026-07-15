Polisin Lefkoşa, Küçük Kaymaklı ve Girne'de düzenlediği üç ayrı operasyonda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ile yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Olaylarla ilgili toplam 4 kişi tutuklandı.

İlk operasyon, Küçük Kaymaklı'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Operasyonda A.O.J. (23) ile M.B.Y.J. (20)'nin tasarrufunda yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. İki zanlı tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Girne'de bir site içerisinde düzenlenen ikinci operasyonda ise şüpheli görülen L.B. (25)'nin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Zanlı tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa'da Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin devriyesi sırasında durdurulan H.K. (28)'nin kullandığı araçta yapılan aramada ise yaklaşık 11 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet sarma sigara ile satışı yeşil reçeteye tabi 6 adet hap bulundu. Zanlı gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.