Başbakan Üstel, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuştu.

Sağlık Bakanı’na gelen konuların hükümetin de gündeminde olduğunu, bunları her toplantıda masaya yatırdıklarını kaydeden Üstel, “Sağlıkta geçmişten gelen, biriken sorunlar var. Takdir edersiniz ki tüm bunları kısa dönemde çözmek kolay değil” dedi.

-"İhaleye müracaat olmadı"

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin sağlığın amiral gemisi olduğunu kaydeden Başbakan Üstel, yeni hastane yapılabilmesi için çalışmalara başlandığını, yerin ayrıldığını, projelerin hazırlandığını, çıkılan ihaleye dövizdeki değer kaybı nedeniyle müracaat olmadığını anımsattı.

Yeni sağlık ocaklarının sisteme kazandırıldığını, tamamlanacak Girne ve Güzelyurt hastaneleriyle sağlığın yükünün alınacağını kaydeden Başbakan Ünal Üstel, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin de göz ardı edilmediğini, depreme dayanıklı olmayan binaların yıkılacağını ya da güçlendirileceğini belirtti.

Konuşmasında hemşirelerin sağlığın temel taşı olduğunu da vurgulayan Üstel, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden hemşire Bedriye Fidan Yeniçeri’ye ve Şampiyon Meleklere rahmet diledi.