GÜNDEM ÖZEL

Refüj ortasında yer alan devasa reklam panoları için astronomik ücretler talep ediliyor. Örneğin 6 aylık 50 adet direk reklam için 65 bin Euro isteniliyor.

İHALEYE ÇIKILMADI, İHALE BEDELİ NEYDİ?

Geçtiğimiz ay Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlığı arasında imzalanan Işıklandırma ve Yol Bakım Protokolüne ek olarak reklamlandırma yetkisi de verildikten bir kaç gün sonra, devlete tek kuruş ihale bedeli ödenmeden ve ihaleye çıkılmadan 2 bin 900 metrekarelik alan reklam direkleriyle dolduruldu.

2 bin 900 metrekare alan içerisinde 350 adet reklam direği, bin 400 adet kırlangıç reklam bulunmakta.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi ile imzaladığı protokol kapsamında yol boyunca yer alan aydınlatma direklerinin üzerine, Bakanlığın uygun göreceği şekilde reklam alması izni verildi.

İHALEYE NEDEN ÇIKMADIĞINI AÇIKLAYAMADI

Kuzey Kıbrıs Türk Reklamcılar ve Tasarımcılar Birliği Derneğine (Rek-Der) 50'e yakın kayıtlı şirket olmasına rağmen, ihaleye çıkılmadan bu direklerin Positive Prodüksiyon Şirketi'ne verilmesine reklam şirketleri tepki gösterdi. İddialara göre ihale edilmiş olsaydı 14 ila 15 milyon TL'lik bir ihale bedeli söz konusu olacaktı.

Oluşan tepkiler üzerine Ali Baturay'a açıklama yapan Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası kapsamında İlan Reklam Yasası altında yaptıkları sözleşmenin yasal olduğunu ifade ederek ilgili izinleri Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Trafik Dairesi'nin onayladığını belirtti.

Karavezirler, 2 milyon 600 bin civarı bir (yıllık reklam vergisi) gelir elde ettiklerini, 2 yıl sonra gerekirse kaldıracaklarını, bir hataysa da bu hatadan dönüleceğini belirtti.

Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise Mustafa Alkan'ın 'Ev Meydanı' programına yorum yaparak yollardaki reklamlara izin hakkının Belediyelere ait olduğunu, Bakanlığın Ercan-Erülkü arasındaki elektrik direklerine Kırlangıç afişinin konulması için uygunluk verildiğini, Reklam ve ihale konusunun bakanlığa ait bir konu olmadığını iddia etti.

TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİ ARTIRILDI MI? NE DEĞİŞTİ?

Bayındırlık ve Ulaştırma eski Bakanı Tolga Atakan, Gündem Kıbrıs'a konuştu. Atakan, "Bakanlığım döneminde aynı güzergah üzerine aynı teklifle bir-iki şirket gelmişti. Trafik Dairesi 65 km hız limitinin olduğu güzergahlarda bu tür reklamların trafik ve yol güvenliğini etkileyip kazaya sebebiyet vereceği gerekçesi ile uygunluk vermemişti. Ben de gelen tekliflere reddetmiştim" dedi.

ERHAN ARIKLI REKLAM KONUSUNDA NEDEN ISRAR EDİYOR?

Geçtiğimiz hafta basına servis ettirdiği haberde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Aynı anlaşmayı diğer belediyeler ile de yaparak bu uygulamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geneline yaymayı düşünüyoruz” dedi.

Arıklı, “Karayollarının etrafındaki reklam panoları dahil her türlü reklam izin ve harçları belediyelere ait. Biz bunu direklere de sürücülerin dikkatini dağıtmayacak ve hız limitinin düşük olduğu bölgelerde uygulanmak kaydı ile vermek istiyoruz” diye konuştu.