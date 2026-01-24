Üstel, KKTC’nin bir ada ülkesi olduğunu vurgulayarak iç güvenliğin hayati önemde olduğunu söyledi.

“16 kurşunlama olayının tamamına 24 saat içinde müdahale edildi”

Son dönemde yaşanan kurşunlama olaylarına değinen Üstel, ülkede 16 kurşunlama olayı meydana geldiğini ve bu olayların tamamında 24 saat içerisinde tutuklama yapıldığını ifade etti. Üstel, tutuklanan kişilerin yaşlarının çoğunlukla 19 ve 20 olduğunu, son olayda ise 16 yaşında bir çocuğun kullanıldığını kaydetti. Polis teşkilatının olaylara hızlı ve etkili şekilde müdahale ettiğini belirten Üstel, güvenlik güçlerinin başarılı bir performans ortaya koyduğunu söyledi.

“Türkiye ile istişare ederek Ercan’da ek önlemler aldık”

Kurşunlama olaylarının ardından Türkiye Cumhuriyeti ile istişarelerde bulunduklarını belirten Üstel, 18–37 yaş aralığındaki kişilerin ülkeye girişlerinde sorgulama yapılması yönünde önlemler alındığını açıkladı. Üstel, herhangi bir vukuatı bulunan kişilerin ülkeye girişine izin verilmemesi ve Ercan Havalimanı’ndan geri gönderilmesi için tedbirler uygulandığını ifade etti.

“Cezalar 10 yılın üzerindedir, 20 yıla çıkarılabilir”

“KKTC’de cezalar az” algısının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Üstel, mevcut ceza yasasında ağır suçlar için 10 yıl ve üzeri hapis cezaları bulunduğunu belirtti. Üstel, bu tür olayların tamamen engellenmesi amacıyla ceza yasasında değişiklik yapılarak cezaların 20 yılın üzerine çıkarılmasının da değerlendirildiğini kaydetti.

“Silahları temin eden ve bu algıyı yayan Rum tarafıdır”

KKTC’nin güvensiz bir ülke gibi gösterilmeye çalışıldığını savunan Üstel, bu yöndeki söylemlerin Güney Rum tarafından ortaya atıldığını ifade etti. Üstel, gençlere silah temin eden ve bu kişileri KKTC’ye yönlendiren tarafın da Rum tarafı olduğunu dile getirdi.

“En ufak olaya bile anında müdahale ediyoruz”

Hükümetin güvenlik konusunda kararlı bir duruş sergilediğini vurgulayan Üstel, vatandaşların huzurunu bozacak en ufak bir olaya dahi anında müdahale ettiklerini söyledi. Üstel, gerektiğinde en ağır cezaların verilmesi dahil olmak üzere ülkenin huzur ve güvenliğini güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.