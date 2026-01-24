Mehmet Harmancı, bugün yağmurla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadığını belirterek, ekiplerin tüm gün boyunca görev başında olduğunu kaydetti. Harmancı, yıllardır altyapıya yatırım yaptıklarını ve belediyenin sınırlı kaynaklarını yer altı çalışmalarına yönlendirdiklerini ifade etti. Harmancı, bugün Lefkoşa ile ilgili herhangi bir olumsuz haberin gündeme gelmemesinin bu yatırımların sonucu olduğunu söyledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, henüz tüm sorunların tamamen çözülmediğini ancak birçok problemin giderildiğini belirtti. Harmancı, çalışmaların popülizmle değil akıl ve bilim ışığında, kentin gerçek ihtiyaçları dikkate alınarak yürütüldüğünü vurguladı. Harmancı, Lefkoşa için çözüm üretmeye aynı anlayışla devam edeceklerini kaydetti.