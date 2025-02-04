Üstel, “Tüm kanser hastalarımıza ve ailelerine yürekten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Unutmayın, siz yalnız değilsiniz!” diyerek dayanışma vurgusu yaptı.

Sağlık çalışanlarına, gönüllülere ve duyarlı vatandaşlara da teşekkür eden Üstel, “Bu zorlu yolculukta emeğini, sevgisini ve desteğini esirgemeyen herkese sonsuz minnettarız” ifadelerini kullandı.

Kanserle mücadelede umut, dayanışma ve kararlılığın önemine dikkat çeken Üstel, “Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız! Hayatı kazanacağız!” dedi.