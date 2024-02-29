Başbakan Ünal Üstel görüşmeyi değerlendirdi ve şunları söyledi:

“Hükümetimizi kurduğumuz günden bugüne, Anavatan Türkiye ile olan karşılıklı sevgi, saygı, güven ve işbirliğine dayalı ilişkilerimizi en üst seviyede yürütüyoruz. Yaptığımız ziyarette de bir kez daha KKTC ile Türkiye arasındaki sarsılmaz bağlarımızı teyit ettik. Türkiye'nin gerek halkımıza gerekse hükümetimize verdiği açık destek bizi mutlu etmiştir.

Anavatan Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen görüşmemizde; ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak pek çok farklı başlıkta devam eden projelerimizi ele alma fırsatı bulduk. Oldukça verimli geçen ve 2 saati aşkın süre devam eden görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki siyasi ve ekonomik gelişmeleri tüm boyutlarıyla değerlendirdik.

Görüşmemizde, ülkemizde bu yıl yaşanan narenciye sorunu ile ilgili de yapılan girişimlere ek olarak yeni adımlar atılması noktasında mutabık kaldık. Adamıza kısa bir süre içerisinde gelecek teknik heyetlerin çalışmalarını tamamlaması ile birlikte narenciyecilerimizin mağduriyetini de ortadan kaldıracağız.

Aynı zamanda, bu yıl yaşanan sıkıntıların bir kez daha yaşanmaması adına Güzelyurt Bölgesi'ne 40 bin tonluk bir soğuk hava deposu yapılması yönünde de bir uzlaşıya varmış durumdayız.

Bu yıl yaşanan sel felaketinden etkilenen Geçitköy halkının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için de her kötü günde yanımızda olan kadirşinas Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bize tam destek sözü vermiştir. Halkımız adına kendilerine teşekkür ediyorum.

2024 yılında ülkemizin gelişimine yönelik son derece önemi ve vizyoner adımlar atacağımızı ortaya koymuştuk. Bu projelerin hayata geçirilmesi noktasında Türkiye'nin desteğini hissetmek son derece önemlidir. Bu projelerin hayata geçmesi için proje ve finansmanın yanında en temel unsurun siyasi istikrar olduğu da aşikardır. Bu konuda da hemfikiriz. İstikrarlı şekilde yolumuza devam ediyoruz. En büyük hedefimiz ortaya koyduğumuz tüm projeleri seçimlerin yapılacağı 2027 yılına kadar gerçekleştirmektir.

Bu vesileyle misafirperverliklerinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a teşekkürlerimi sunuyorum.”