Başbakan Ünal Üstel, hükümetin üç yılı aşkın süredir yürüttüğü çalışmalar ve son dönemdeki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu:

Başbakan Ünal Üstel'in açıklaması şu şekildedir:

"Başbakanlık görevini üstlenip, üçlü koalisyonu kurmamızın üzerinden üç yılı aşkın bir süre geçti. Hükümet olarak yola çıktığımız zaman yol haritamız öncelikle hükümet programımızdı.

Başbakan olarak elbette benim düşüncemde paralel ya da tamamlayıcı düşünceler hep olmuştur.

Dünya çok ciddi değişimler yaşıyor. Çok yönlü değişimlerden bizlerin de etkilenmemesi mümkün değildir.

Amacımız olumsuz etkileşimleri en aza çekip, KKTC’de yaşam kalitesini her bakımdan en iyi noktada tutmaktır.

Anavatan Türkiye ile verimli iş birliği, amaçlarımıza, hedeflerimize ulaşmada en önemli avantajımızdır.

Son üç yılda başardıklarımız, halkımızın hayatına olumlu olarak yansımaktadır. Başardıklarımız, başaracaklarımızın en önemli göstergesi ve güvencesidir.

HALKIMIZIN REFAHI, HUZURU VE GÜVENLİĞİ EN BAŞTA GELEN GAİLEMİZDİR

Geçtiğimiz hafta Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, adamıza geldi ve birlikte çok önemli bir açılış gerçekleştirdik. Düzensiz Göçle Mücadele, Göç Yönetim Merkezi’ni hizmete koyduk.

Düzensiz göçle mücadele halkımızın refahı, huzuru ve güvenliğiyle doğrudan alakalıdır. Bu açıklamaya ihtiyaç duymam, bu önemin altını bir kez daha çizmek istememdir.

KKTC ekonomisinde hizmet sektörleri önemli paya sahiptir.

KKTC’nin stratejik konumu ve dinamizmi, insan hareketine de neden olmaktadır. Üniversitelerimizde yüz binin üzerinde yabancı öğrenci bulunmaktadır. Turizm sektörümüzde her geçen gün 7ivme kazanmakta, gelen turist sayısında yeni hedeflere kararlılıkla ilerlemekteyiz.

Dinamik ekonomik yapımızda yabancı iş gücü, bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmakta ve yabancı işçiler, yasal mevzuata uygun olarak KKTC’ye gelmektedir.

Eskiden ticaret yolları önemliydi, şimdi düzensiz göç yolları önemden öte tehdittir.

Uzun yıllar düzensiz göç ya da ülkemize giriş çıkışlarda yeterli teknolojik destek olmadan mücadele etmeye çalıştık. Bilişim çağında, bilişim desteğinden yoksun mücadelede başarı şansı düşüktür.

Bu bilinçle Göç Yönetim Merkezi’ni devreye koyduk.

Kayıt dışı insan, kayıt dışı potansiyel tehlike demektir. 7 bin kişiyi sınır dışı ettik. Yasa dışı davrananlardan, cezasını çekmesi gerekenler cezasını çekerken, risk oluşturanlar da çağdaş ülkelerde olduğu gibi sınır dışı edilecektir. Kaçak öğrenci, kaçak işçi olmayacak. Öğrenciyse okulunda, işçiyse işinde olacak.

En üst düzey teknolojiyle kurulan alt yapı, ülkemize giriş – çıkış kapılarında anında tespit yapmaya yararken, ülke içinde teknik donanımlı araçlarda ayni hizmeti verecektir.

Böylece KKTC hızla çok daha güvenli bir ülke konumuna gelecektir.

Anavatan Türkiye ile sistem uyumu, sabıkalı ya da suç eğilimi yüksek kabul edilenleri ülkemize ayak bastığı an tespit etmemize yarayacaktır.

Amacımız, koruyucu güvenlik anlayışıyla KKTC’deki güvenlik riskini dünya standartlarında en iyi konuma getirmek, ‘Eskiden kapımız, penceremiz açık uyurduk’ denilen günleri yeniden yaşatmaktır.

Bunun mümkün olduğunu hep birlikte göreceğiz.

KKTC Ortadoğu’nun en huzurlu, en güvenilir, suç oranı en düşük ülkesi olacak. Hep birlikte bunu göreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."