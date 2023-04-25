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Başbakan Ünal Üstel Meclis Genel Kurulu'nda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın hükümetin meşruluğu ve erken seçimle ilgili söylemlerine yanıt verdi.

"Bizi halk seçti" diyen Üstel, ülkeye istikrar için geldiklerini vurguladı. Halkın rahat ve ferahlığı için istikrarlı bir şekilde uğraş verdiklerini belirten Üstel, şöyle devam etti:

"İki arkadaşımız şu an mazaretli, bir arkadaşımız da Avrupa'da temaslarda... Onun dışında tüm kabine ve vekillerimizle buradayız. Biz erken seçimden hiçbir zaman kaçmadık. Ama birileri istedi diye de erken seçime gitmeyiz. Seçim 2027 yılındadır. Anayasaya saygılıyız. Anayasa gereği bu boşalan koltuğu doldurmak gerekirse her türlü fedakarlığı yaparız"

Halkın takdir ettiği müddetçe koltuklarda oturacaklarını belirten Üstel, 'halk takdir etmezse bırakırız' diye konuştu.