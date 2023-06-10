CANLI AKTARIM

Konuşmasına "Biz Ulusal Birlik Partiliyiz. Dün de öyleydik bugün de öyleyiz yarın da öyle olacağız" diyerek başlayan Üstel, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatlarını kaybedenleri andı, İsias yargı sürecine değindi. Üstel, Başbakanlık olarak maddi manevi ve hukuki bütün mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Türkiye ile imzalanan ekonomik protokollere de değinen Üstel, "Görüyorum ki muhalefet protokollere karşı çıkıyor. Protokollere karşı çıkanlar bu güne kadar Türkiye ile bir protokol imzalamadı ve bu işlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyorlar,onlar konuşsun biz iş yapacağız" dedi.

"Bizim derdimiz bayrağımızı göklerden indirmemektir"

"Bizim derdimiz bayrağımızı göklerden indirmemektir" diyen Üstel, sözlerine şöyle devam etti:

"İşte bu yüzden iş yapıyoruz bu yüzden 25 Haziran'da 1 milletvekili bizim için çok önemlidir.Biz bir protokol imzaladık anavatan Türkiye ile... Anavatanımız bu kadar sıkıntılar içerisinde iken 9 buçuk milyar dolarlık bir imza attı ve biz ne istediysek protokolün içine koyuldu. Bu protokolde mesarya ovalarına da anavatandan gelen suyu akıtacağız.Girne Çatalköy yolunu da protokolün içerisine koyduk.