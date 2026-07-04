"Hep Birlikte Daha Güzel Yarınlar" sloganıyla yola çıkan Mormenekşe sakinlerinden Kemal Sözüak muhtarlık adaylığını açıkladı. Mormenekşe sakinlerine birlik ve dayanışma mesajı veren Sözüak Mormrnekşe Köyü'nün sorunlarını yakından bildiğini ifade ederek çözüm odaklı bir anlayışla hareket edeceğini ifade etti. Kemal Sözüak seçim sürecinde köy halkını dinleyen ulaşılabilir ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimseyeceğini belirterek şu mesajları öne çıkardı.

"Birlikte karar, birlikte yönetim"

"Şeffaf,adil katılımcı bir muhtarlık"

"Yaşanılabilir, daha düzenli bir Mormenekşe"

Mormenekşe sakinleri ile Saklıkent ve Batıkent'te yaşayan kişilerin oyunu bekleyen Sözüak köylüye hizmette sınır tanımayacağını da bildirdi.