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Başbakan Ünal Üstel, Polis Genel Müdürlüğü’nde yeni terfilerin önünün açılması için ve alternatiflerin çoğalması için böyle bir yasa değişikliğine gittiklerini belirtti.

Üstel, şunları söyledi:

“Polis Teşkilatımızın Yasasında ivedilik gündeme geldi, Sayın Erhürman’da eleştirisini ortaya koydu. Doğrudur, Polis Genel Müdürlüğü’nde yeni terfilerin önünün açılması için ve alternatiflerin çoğalması için böyle bir yasa değişikliğine ihtiyaç oldu, o yüzden gündeme getirdik. Esasında artık bundan sonraki süreçte yasayı alıp Polis Teşkilatını daha güncel bir şekle getirmek için 3 aylık önümüzde yaz dönemi vardır. 1 Temmuz Anayasa gereği Cumhuriyet Meclisi tatile gireceği için esaslı bir yasa ile Polis Teşkilatımızı tekrardan düzenlemek lazım. Çünkü Polis Teşkilatımız iç güvenliği sağlayan teşkilatımızdır. BU konu üzerinde fazla söz söylemeye de gerek yok . O yüzden bu yasayı yeniden düzenlenmek için çalışma yapıyoruz ve bu yaz döneminde de Cumhuriyet Meclisi’mizde komitede arkadaşlar görüşecek. Yeni dönemde esaslı bir yasayı da Cumhuriyet Meclisi’nden geçirip kriterlerini koyup bundan sonraki süreçte böyle yeni yasalarla Polis Teşkilatımızı gündeme getirmeyeceğiz.”