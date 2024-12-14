Başbakan Ünal Üstel, anlamı oldukça büyük parkın hayata geçmesinde emeği olan Serdarlı - Geçitkale Belediye Başkanı Halil Kasım ve ekibine teşekkür etti.

Üstel, "6 Şubat 2023' de kaybettiğimiz evlatlarımızı yaşatmak en büyük hedefimiz. Onların adını yaşatmaya devam ediyoruz. Bu amaçla yine bir araya geldik. 6 Şubat 2023 tarihi bir milattır. Bu asrın felaketinde onbinlerce insanımızı yitirdik. Biz KKTC olarak evlatlarımızı, çocuklarımızı yitirdik. Dolayısıyla o günü unutmak mümkün değildir. Acımız çok büyük. Evlatlarımızı unutmayacağız ve unutturmamak için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

KKTC halkının 1974 Mutlu Barış Harekatının ardından 6 Şubat depreminde de büyük bir dayanışma gösterdiğine dikkat çeken Üstel, " Kıbrıs Türk halkı geçmişten ilham alarak tek vücut oldu ve herkes çocuklarımızı sahiplendi" şeklinde konuştu

BİR BAŞBAKAN OLARAK DEĞİL BİR BABA OLARAK DAVADA BULUNACAĞIM

Yakın zamanda gerçekleşecek olan Şampiyon Melekler Takımının Isıas davası ile ilgilide konuşan Üstel, "Hep birlikte Adıyaman'da olacağız. Umarım suçlular beklediğimiz ve istediğimiz cezaları alacaklardır.Tekrardan vurgulamak isterim ki ben bu davada bir Başbakan olarak değil bir baba olarak bulunacağım. Kıbrıs Türk halkı olarak bu davanın peşindeyiz. Suçlular gereken cezaları alana kadar ülke olarak bir bütün hareket etmeye devam edeceğiz. Ve inanıyorum ki suçlular istediğimiz yada manen bizi teselli edecek cezaları alacaklardır" ifadelerini kullandı.