Ziyaretleri sırasında konuşan Üstel, görevini halkın takdiriyle yürüttüğünü belirterek, “Ben sizlerin takdiriyle bu görevdeyim. 1991 yılından bu yana siyasetin çeşitli kademelerinde görev aldım. Siyasete girdiğim ilk günden itibaren gönüllülük anlayışıyla çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi önceliğimiz halkımızdır, önceliğimiz halkımızın iyi bir yaşam sürmesidir” dedi.

Hükümetin göreve geldiği günden itibaren birçok reforma imza attığına dikkat çeken Üstel, bunlardan birinin de Belediyeler Reformu olduğunu hatırlattı. Üstel, “Bugün belediyeler eskisinden daha güçlüyse ve halkımız daha kaliteli hizmet alıyorsa, bu hayata geçirdiğimiz Belediyeler Reformu sayesindedir. Geçmişte bu reforma karşı çıkan muhalefet belediyeleri bile bugün bu reformun doğrularını dile getirmektedir” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki dönemde yapılacak belediye seçimlerine de değinen Üstel, “Partimiz, halkımızın karşısına başarı odaklı, çalışkan, üretken ve halkını düşünen adaylarla çıkmayı hedeflemektedir. Ulusal Birlik Partisi her zaman ülkeye fayda sağlayacak, halkı için çalışan ve üreten adaylarla yoluna devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Yerel seçim sürecinde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Üstel, “Yerel seçimlere giderken partimizi daha ileriye taşıyacak çalışmalarımız vardır. Artık birlik ve beraberlik zamanıdır, birbirimize sarılma zamanıdır. Önümüzde bir yerel seçim vardır ve bu seçimde partimize yakışan bir sonuç elde edilmelidir. Bu süreçte ilçe başkanlarımız ve yönetimleri ile örgüt başkanlarımız daha aktif rol üstlenmelidir. Özellikle seçim dönemlerinde gecesini gündüzüne katan ilçe başkanlarımız, örgüt başkanlarımız, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarımızla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Ulusal Birlik Partisi’nin yeni bir döneme girdiğini ifade eden Üstel, “Yeni bir döneme giriyoruz. Yeni bir vizyon ve yeni bir bakış açısıyla parti içi değerlendirmelerimizi yapacağız. Atacağımız adımlarla partimiz daha da güçlenecek. Bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz ve yeni vizyon, yeni düzenle yolumuza devam edeceğiz.”