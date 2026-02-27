Tatlısu sakini minik Esila Yalçın yaşamını yitirdi.

Esila Yalçın’ın zamansız vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Minik Esila, bugün Cuma namazının ardından Tatlısu Kabristanlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Orçan’dan taziye mesajı

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, minik Esila’nın vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

“Acımızın tarifi yok. Belediye personelimiz Salim Yalçın’ın evladı, değerli kızımız Esila’mızı kaybettik. O şimdi melek oldu. Rabbim rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Başta anne babası ve ailesi olmak üzere biz sevenlerine sabır ve dayanma gücü versin.”