Başbakan Ünal Üstel, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin yalnızca finansal olmadığını vurgulayarak, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Başbakan Üstel, “Anavatan Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler yalnızca finansal değildir. Bu ilişkiler, Kıbrıs Türk halkı açısından yaşamsal bir nitelik taşımaktadır” dedi.

Üstel, “Bizim bağımız; karşılıklı sevgiye, saygıya ve ortak tarih bilincine dayanmaktadır. Bu güçlü ve sarsılmaz bağları zedelemeye yönelik hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır” ifadelerini kullandı.