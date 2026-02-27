İftar programında Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve TBMM’ye mensup bazı milletvekilleri de yer aldı.

İftar öncesi Başkan Öztürkler, konuk Bakanlarla TBMM Başkanı Kurtulmuş’un makamında bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Tören Salonu’nda düzenlenen programa çok sayıda şehit ailesi, gazi ve davetli iştirak etti.

İftar programında konuşan Öztürkler, Ramazan ayında böylesi bir sofrada buluşmanın gurur ve mutluluk verdiğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının saygı, sevgi ve hürmetlerini paylaştı.

Öztürkler, “Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kopmaz ve sarsılmaz bağları vardır. Bizler aynı ecdadın torunları, aynı dil ve maneviyat etrafında toplanan Türk milletiyiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’a teşekkür eden Öztürkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasının en büyük temennileri olduğunu vurguladı.

Geçen yıl içerisinde Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve TBMM Başkanı Sayın Kurtulmuş ile birlikte KKTC’de Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkelerinin açılışını yaptıklarını hatırlatan Öztürkler, Erdoğan’ın burada yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne önemli mesajlar verildiğini belirtti.

Erdoğan’ın sözlerini aktaran Öztürkler, “Biz farklı siyasi görüşlere sahip olabiliriz, ama söz konusu Kıbrıs olunca hepimizin soyadı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir” ifadesinin Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman yalnız yürümeyeceğini ortaya koyduğunu söyledi.

Öztürkler, KKTC’nin kolay vatan olmadığını, Rum Yönetimi’nin yıllardır uyguladığı izolasyonlar ve saldırılarla Kıbrıs Türk halkını azınlık görmeye çalıştığını hatırlattı.

Türk askerinin varlığının Kıbrıs Türk halkı için teminat olduğunu vurgulayan Öztürkler, “Rum tarafı sürekli silahlanıyor ve siyasileri Türk askerinin adadan gitmesi gerektiğini söylüyor. Ama bilmedikleri bir şey var: Türk askeri Kıbrıs Türk halkının teminatıdır ve her zaman KKTC’de var olmaya devam edecektir” dedi.

Öztürkler konuşmasını, “Bizler her zaman hem Türkiye Cumhuriyeti’nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayrağına sahip çıkmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.

Ankara temaslarını tamamlayan Başkan Öztürkler, dün gece ülkeye döndü.