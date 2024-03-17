UBP Siyaset Akademisi Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı, 3’üncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun “Dünden Bu güne UBP” konulu açılış dersi ile başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’nde yer alan açılış programında konuşan Siyaset Akademisi Koordinatörü, UBP Grup Başkan Vekili Dr. Ahmet Savaşan, akademinin siyasetin içinde yer alacak özellikle gençler ile kadınların iyi bir eğitimden geçmesi, donanımlı ve vizyon sahibi olmaları için tasarlandığını vurguladı.

SAVAŞAN: TARİHİ BİR ADIM ATILDI

Akademide teorik bilgilerin yanı sıra, saha çalışmaları, uygulamalı eğitimler ve tecrübeli siyasetçilerin başkanlığında gerçekleştirilecek atölye çalışmalarının yer aldığını belirten Ahmet Savaşan, akademi ile ülkenin geleceğini şekillendirecek liderlerin yetişeceği tarihi bir adımın atıldığını söyledi.

GELECEK SORUMLULUK SAHİBİ BİREYLERİN ELİNDE ŞEKİLLENECEK…

Ulusal Birlik Partisi’nin geleceği şekillendirecek genç liderlere büyük önem verdiğine işaret eden Savaşan, “Ülkemizin aydınlık geleceği, bilgiye ve bilime dayanan, etik değerlere bağlı, demokrasiyi içselleştirmiş, sorumluluk sahibi bireylerin elinde şekillenecektir. Akademimiz, işte bu anlayışla yola çıkmıştır. Partimizde değişim ve gelişimi tetikleyecek olan bu vizyonu ortaya koyduğu için Genel Başkanımız, Başbakanımız Ünal Üstel’e içtenlikle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HASİPOĞLU: DEĞİŞEN DÜNYAYA AYAK UYDURACAK KİŞİLER YETİŞECEK…

Yıllardır talep edilen Siyaset Akademisi’nin derslerini başlatmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını söyleyen UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da yaptığı konuşmada,

Akademinin UBP’nin 49., Cumhuriyetin ise 41. yılının idrak edileceği 2024 yılında değişen ve gelişen dünyaya ayak uyduracak kişilerin yetiştirilmesine katkıda bulunacağını söyledi.

KKTC'Yİ DAHA İLERİYE GÖTÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ…

“Uluslararası Eşit Statü” temelli önerileri kapsamında, Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel önderliğinde uluslararası alanda hak edilen yeri alma mücadelesine yılmadan devam edileceğini belirten Hasipoğlu, “Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak, ülkemizin hak ettiği yeri alması ve bu değerleri toplumumuzda hakim kılma mücadelesini sürdürmek Ulusal Birlik Partisi için doğal ve tarihsel bir sorumluluktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini daha iyiye götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

ÜSTEL: SİYASET AKADEMİSİ UBP İÇİN BİR MİLATTIR

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel de yaptığı konuşmada UBP Onursal Başkanı ve 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun Akademinin ilk dersini vereceğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çok uzun yıllardır başta gençler ve kadınlar olmak üzere bütün üyelerin talep ettiği siyaset akademisinin ders hayatına başlamasının bir milat olduğunu vurguladı.

CESUR VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ÜRETEBİLECEK KİŞİLER YETİŞECEK

Siyaset Akademisi’ne, UBP’yi daha da güçlendirmek, örgütsel yapısını dinamik tutmak, tabanın motivasyonunu artırmak, güncel ekonomik, siyasi, diplomatik gelişmeleri akademik disiplinle ele almak açısından büyük önem verdiklerini ifade eden Üstel, siyaset akademisinin ülkemizin ve dünyanın karşı karşıya kaldığı zorluklar karşısında cesur ve yenilikçi çözümler üretebilecek kapasiteye sahip kişilerin yetişmesine katkıda bulunacağını söyledi.

PARTİME VERDİĞİM 3 SÖZÜ DE TUTTUM

Parti çalışmalarına paralel olarak hükümet icraatlarına da ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Üstel, “20 aylık sürede verdiğim tüm sözleri yerine getirmenin mutluluğu içindeyim” dedi. UBP’lilere yeni ve çağdaş bir tüzük kazandırma, karma oyun kaldırılması ve siyaset akademisinin kurulması için gereken çalışmaları yapacağının sözünü verdiğini anımsatan UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, “Sözlerimizi tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Siyaset Akademisini kurduk ve bugün itibarı ile derslerini başlattık. Parti tüzüğü ile ilgili çalışmaları yaptık ve ilçelere gönderdik. Bu yıl sonu yapılacak kurultaydan sonra gerçekleştirilecek tüzük kurultayı ile de tüzüğümüzde üyelerimizin talep ettiği değişiklikleri yapacağız. Karma oyun kaldırılması için ise gereken çalışmalara devam ediyoruz. Onu da en kısa sürede meclise göndereceğiz” şeklinde konuştu.

ÇÜRÜK ELMALARI AYIKLAYACAĞIZ…

UBP tabanından aldıkları güçle, hükümet olarak 20 aylık sürede önemli adımlar attıklarını da hatırlatan Üstel, Belediyeler Reformu, Yeni Ercan havalimanı ve asrın projesi gibi büyük projeleri örnek gösterdi. Ülkenin lokomotif sektörü yüksek öğrenimde yaşanan son gelişmeleri yakından izlediklerini de vurgulayan Üstel, “Çürük elmaları ayıklayacağız. Denetimi artıracağız. Daha kaliteli üniversiteler yaratacağız. Alacağımız yeni önlemleri yakında göreceksiniz. Eğitim Adası perspektifimizden asla taviz vermeyeceğiz. Üniversiteler göz bebeğimiz olmaya devam edecek” dedi.

KKTC BAYRAĞINI FARKLI ÜLKELERDE DALGALANDIRACAĞIZ

Yeni Azerbaycan Partisi ve Ak Parti ile UBP’nin ilk defa bir işbirliği protokolü imzaladığını ve bu kapsamda da ithalat, ihracat ve hayatın pek çok alanında iş birliği yapılmaya başlandığını belirten Üstel, KKTC bayrağının farklı ülkelerde dalgalanması için Anavatan Türkiye’nin desteği ile çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

EROĞLU: BİRBİRİNİZİ SEVİP SAYIN…

Siyaset Akademisi’nin açılış konuşmaların ardından UBP Onursal Başkanı Dr. Derviş Eroğlu da “Dünden Bugüne UBP” konulu açılış dersini verdi. Deneyimlerini ve dünden bu güne yaşananları anlatan Eroğlu gençler ve kadınlara birbirinizi sevin ve sayın tavsiyelerinde bulundu.

UBP’NİN MAYASI SEVGİDİR…

“UBP’nin mayası sevgidir ve saygıdır” diyen Eroğlu, sevginin ve vefanın UBP’yi her zaman başarıya götürdüğünü söyledi. “Ben de sevgi ile başladım, sevgi ile devam ediyorum” diyen Eroğlu, tüzüğün ve kurultay kararlarının uygulanmasıyla partinin başarıdan başarıya koşmaya devam edeceğine inanç belirtti.

DEVLETE VE EGEMENLİĞE SAHİP ÇIKIN…

KKTC’nin Mutlu Barış Harekatının yarattığı coğrafya üzerinde kurulduğunu anımsatan Eroğlu, gençlerin devlete ve egemenliğe sahip çıkmalarını istedi.

DERS KONULARI

6 hafta sürecek UBP Siyaset Akademisi ilk dönem eğitim programı sürecinde katılımcılara sunulacak tüm dersler şunlardır:

Dünden Bu Güne UBP, Cumhuriyet Meclisinde ve UBP Kurultaylarında Kıbrıs Konusu İle İlgili Alınan Kararlar, Kıbrıs Sorunun Kökeni, Müzakere Süreci, KKTC İlânı Süreci ve Siyasi Sonuçları, İki Devletli Çözüm Modelinin Temelleri, Kapalı Maraş Açılımının Hukuki ve Siyasi Sonuçları, Uluslararası Hukuk Bağlamında Kıbrıs Meselesi, Yerel Yönetimler Perspektifinden UBP Belediyeciliği ve KKTC’ye Kazandırılan Projeler, Hedeflenen Yeni Projeler, UBP Hükümetlerinde Yaratılan Ekonomik Değerler, Kıbrıs, Türkiye ve Dünyadaki Su Sorunu ve Çözüm Önerileri, Türk Cumhuriyetleri Arasında Entegrasyon Süreci ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü, Doğu Akdeniz Enerji Sorunu ve Kıbrıs Adası’nın Stratejik Önemi, Dijital Politik Propaganda, Siyasette Stratejik İletişim ve Kamu Yönetimi, KKTC’nin Uluslararası İmajında Doğru Bilinen Yanlışlar ve UBP’nin Turizm Bağlamında Yarattığı İstihdam Olanakları, Seçimler ve Ulusal Birlik Partisi , İki Devletli Çözüm Vizyonu…

Başvuru: Siyaset Akademisi Kayıt Formu - UBP Lefkoşa İlçesi (ubplefkosailcesi.org)

Program: Siyaset Akademisi - UBP Lefkoşa İlçesi (ubplefkosailcesi.org)