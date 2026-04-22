Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali işbirliği anlaşmasının önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Meclisi’nin gündemine getirileceğini de açıkladı.

Mevcut ortamda bir seçime gerek olmadığını kaydeden Başbakan Üstel, seçimin şimdilik Ocak 2027'de olmasının planlandığını belirtti. Üstel, “Günü geldiğinde gerekmesi halinde yeniden bir değerlendirme yapabiliriz” dedi.

BRT’de katıldığı ManşetArtı programında gündeme yönelik soruları yanıtlayan Başbakan Üstel, ülkede uzun zamandır uzun soluklu hükümetlerin olmadığına dikkat çekerek, 2013’ten bugüne 8 hükümet değiştiğinden ülkede istikrarın sağlanamadığını kaydetti.

Bütün bunların ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini ifade eden Başbakan Üstel, sorunların biriktiğini belirterek, “Biz geldik ve ilk görev süremizden itibaren halka nasıl hizmet ederiz ve bu hükümeti uzun soluklu kılarız diye düşündük” dedi.

Üstel, hükümet olmanın fedakarlık istediğini de vurgulayarak, kendilerinin bu fedakarlığı yaparak, halka istikrarı yaşatma sözü verdiklerini söyledi.

Bugün bakıldığında görevde en uzun kalan, en çok icraat yapan ve yarım kalan projeleri tamamlayan ilk hükümet olduklarını belirten Başbakan Üstel, halka verdikleri bütün sözleri tuttuklarını belirtti.

- “Yarım kalan ve yeni başlayan projelerin çoğu bitirildi”

Üstel şöyle devam etti:

“Bu ülkede başlanan ve yarım kalan projeleri tamamlayacağız dedik. Önce altyapıya ağırlık vererek onları tamamladık. Türkiye Cumhuriyeti ile de istişare ederek yapılan protokollerle altyapı alanında yarım kalan ve yeni başlayan projelerin çoğu bitirildi kalanlar ise bitmeye yakın haldedir.

15 seneden beridir yarım kalan Güzelyurt hastanesini inşallah önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. Lefkoşa’da şehir hastanesinin yapımı başladı, Girne Hastanesi de en geç hazirana kadar halkla buluşturulacak. Sağlık merkezlerinin hepsini elden geçirerek halka sağlık alanında refahı sağladık. 2012’de başlayıp 2015’te tamamlanan Anadolu suyunun ülkemize gelmesi projesinde de biz hükümete gelene kadar ülkeye dağıtımı konusunda sıkıntı yaşadı. Ancak biz her bölgeye suyu taşıdık. Belediyeler yasasını düzenledik ve tüm belediyelerimiz halka istenilen hizmeti verebilmektedir.”

-Gençlere yönelik projeler

Başbakan Üstel, asli görevlerinin halka hizmet etmek olduğunun da altını çizerek, “Biz de bunu yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Gençlere yönelik projelere verdikleri öneme değinen Başbakan Üstel, bu çerçevede, ülkedeki gençlerin kolaylıkla ev sahibi olabilmesi adına ilk evim kredilerini başlattıklarını anımsattı.

Gençlerin bu topraklarda kök salması için "onları nasıl ev sahibi yaparız" düşüncesi ile bu projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başbakan Üstel, düşük faizli uzun vadeli krediler ile bu projeyi başlattıklarını ve 4’üncü etap kredilerin verildiğini kaydetti.

Aradaki faiz farkını hükümetin üstlendiğine işaret eden Başbakan Üstel, bu sayede serbest piyasada konut yapan müteahhitlere yönelen gençlerin ev sahibi olduklarını anlattı.

Başbakan Ünal Üstel, gençlerin bölgelerinde kalmaları için 30 yıldan sonra sosyal konut projeleri başlattıklarını belirterek, ileriki günlerde Alayköy’de yeni sosyal konut projesinin başlayacağını açıkladı.

- “Siyasi istikrar ekonomik istikrarı da getiriyor”

Başbakan Ünal Üstel Türkiye ile ilişkiler konusunu da değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin en üst düzeyde devam ettiğine vurgu yapan Üstel, Türkiye’deki teknik ekipler ile yapılan planlamalar neticesinde talep edilen tüm projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Üstel, “Ülkede bir siyasi istikrar var ve bu siyasi istikrar ekonomik istikrarı da getiriyor” dedi.

-Kıbrıs konusu

Kıbrıs konusuna da değinen Üstel, “Herkes bilmelidir ki 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı'ndan sonra anlaşmak için bir zemin oluştu ancak Rum tarafı KKTC’nin ileri gitmemesi adına birçok engel çıkardı” dedi.

Başbakan Üstel, uygulanan tüm izolasyon ve ambargoların Türkiye sayesinde aşıldığını ve KKTC’nin bu sayede dünyaya açılabildiğini ifade etti.

Başbakan Üstel, Akdeniz bölgesinde oluşan savaş durumuna dikkat çekerek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bölgedeki savaş ortamını kullanarak silahlanmayı arttırdığına işaret etti.

-“Yeni bir sayfa açıldı”

Gerçekleştirdiği dış temaları da değerlendiren Başbakan Üstel, Kıbrıs konusunda Crans Montana’nın ardından herkesin dillendirdiği federasyonun bittiği söylemlerine işaret etti.

Üstel, “Artık yeni bir sayfa açıldı ve bu yeni sayfada iki halk ve iki devlet ortaya çıktı” diyerek şöyle devam etti:

“O günden bugüne kadar Türk Cumhuriyeti bizi her platformda destekledi ve bu doğrultuda İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye olduk. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in destekleri ile Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduk…”

Antalya Diplomasi Forumu’na katılarak, en üst düzeyde temsiliyetlerinin olduğunu anlatan Başbakan Üstel, “Bu çok onur ve gurur verici bir olay. Sayın Cumhurbaşkanımız da ordaydı…..Orda tek yürek tek yumruk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni göstermiş olduk” dedi.

Başbakan Üstel, bu tip organizasyon ve temasların turizm, eğitim ve diğer konuları ortaya çıkması ve iyi ilişkiler kurulması açısından çok faydalı olduğuna da dikkat çekerek, “Ülkemizin geleceği ve orada tanıtılması için bu büyük bir fırsattı” dedi.

-İktisadi ve Mali iş birliği anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali işbirliği anlaşmasına da değinen Üstel, anlaşmanın önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Meclisi’nin gündemine getirileceğini belirtti.

Orta Doğu’da yaşanan savaştan dolayı ekonomide bir daralma yaşandığı ve akaryakıtta yaşanan fiyat artışının her alanı etkilediğine işaret eden Başbakan Üstel, imzalanan bu protokoller ile tüm sektörlerde destek verileceğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir ada ekonomisine sahip olduğunu, ada ekonomisinin eğitim ve turizme dayalı olduğuna işaret eden Başbakan Üstel, oteller, küçük esnaf ve sanayi için yapılacak destek çalışmalarının başlatılacağını, bu çalışmaların da kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Petrol fiyatlarının artışta olduğuna dikkat çeken Başbakan Üstel, devletin büyük bir fedakarlık yaparak vergileri ve KDV’yi sıfırladığını, akaryakıtın fon ile desteklendiğini, ancak buna rağmen akaryakıta elde olmayan sebeplerden üç kez zam yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

-“İlk kez 260 milyona yakın sosyal sigorta ve prim desteği verdik”

Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Tüm bu sorunlara rağmen tüm sektörlerin ayakta kalması için ilk kez 260 milyona yakın sosyal sigorta ve prim desteği verdik, vermeye de devam ediyoruz. Bu desteklerin yanına yeni destekler de koyacağız.. Temennimiz tüm savaşların son bulması ve barış ve huzurun gelmesidir. Bu ekonomiyi de düzeltecektir.”

-Ekonomik konular ve HP düzenlemesi

“Dünyaya baktığımızda bizdeki asgari ücretin çok iyi bir yeri olduğunu görüyorsunuz” diyen Başbakan Üstel, özeldeki ve kamudaki maaşlara bire 4 oranına artış yapıldığını söyledi.

Çok alana az, az alana çok verilmesi yönünde birçok çalışma yapıldığını anlatan Başbakan Üstel, ancak Anayasa’nın verdiği haklardan dolayı bunun gerçekleşemediğini ifade etti. Başbakan Üstel, bu konuda ilgili komitede çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Ülkenin mali olarak güçlenmesi için zorunlu bazı tedbirler alınması gerektiğine dikkat çeken Başbakan Ünal Üstel, Hayat Pahalılığı ile ilgili yapılması planlanan düzenlemenin bu zorunluluktan kaynaklandığını anlattı.

Bu konuda uzlaşıya büyük önem verdiklerinin altını çizen Başbakan Üstel, ancak bazı siyasi yaklaşımların konunun farklı boyuta taşınmasına neden olduğunu ve uzlaşı için gereken diyalogdan kopulduğunu anlattı.

Üstel, tüm tarafların üzerinde uzlaşabilmesi için konuyu meclis komitesine taşıdıklarını belirterek, çalışmaların bu çerçevede süreceğini ve mutlaka bir sonuca ulaşılacağını vurguladı.

-Erken seçim...Seçimden hiç bir çekincemiz yok

Başbakan Üstel, açıklamasında erken seçim konusundaki konuşmalara da atıfta bulundu.

Erken seçim konusunun körfezdeki savaşa göre şekilleneceğine işaret eden Başbakan Üstel, hükümetin bu ortamda iş başında olması ve icraat yapması gerektiğini söyledi.

Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

“Şimdi her şey Orta Doğu’daki gerilime bağlıdır, ona göre şekillenecektir. Zamanımız var öne alabiliriz sıkıntı yok ama şu anda gereği yok çünkü halkın çalışmaya ve icraata ihtiyacı var. Şimdi seçime girildi mi her şey seçime endekslenecek. Kimse seçimden kaçmaz UBP bugüne kadar girdiği hiçbir seçimde başarısız olmamıştır. Dışarda değişik söylemler duyuyoruz. Bizim seçimden hiç bir çekincemiz yok. Seçime en hazır olan parti UBP’dir. Biz bu doğrultuda yarın seçim olacak gibi hazırlanıyoruz ama seçim tarihi 2027 Ocak’tır. Aralık’ta yerel seçimler var dolayısı ile iki seçimi de şekillendirerek seçim tarihini belirleyeceğiz ki halkımız mağdur edilmesin.”