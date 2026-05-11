Alt kademe ile üst kademe arasındaki hayat pahalılığı farkının büyük olduğunu belirten Başbakan Üstel, bu konuyu genel kurul gündemine taşıdıklarını ve bir komite kurduklarını anımsattı. Komitenin henüz toplanamadığını ifade eden Üstel, nedenini araştıracağını ve komite başkanına Çarşamba günü toplanmaları talimatını vereceğini açıkladı.

Bugünkü yasanın kendi anlattığı yasadan farklı olduğunu kaydeden Üstel, mevcut düzenlemenin vergi dilimleriyle ilgili olduğunu söyledi. Vergi dilimleri dışında, “az alana çok, çok alana az verilmesi” yönündeki düzenlemeye destek verdiğini belirten Üstel, komitenin Çarşamba günü toplanarak uygulamayı hayata geçireceğini ifade etti.

Toplumun samimiyet görmek istediğini vurgulayan Başbakan Üstel, “Herkesin gözü siyasilerde. En büyük hayat pahalılığını siyasiler ile müdür ve müsteşarların aldığı söyleniyor. Öyleyse ilk adımı biz atalım” dedi.

Siyasilerin maaşlarından yüzde 10, siyasi atamalardan ise yüzde 5 kesinti yapılması için ilk imzayı attığını açıklayan Üstel, milletvekilleri ve kamuoyu önünde imza verdiğini belirterek, tüm milletvekillerine çağrıda bulundu. Üstel, “Tüm vekiller imzalasın, bu halk görsün” ifadelerini kullandı.